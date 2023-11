Hunter Schafer: Gwiazda serialu "Euforia"

Hunter Schafer urodziła się 31 grudnia 1998 roku. Wychowywała się w religijnej rodzinie, jej ojciec jest pastorem prezbiteriańskim. Ma trójkę młodszego rodzeństwa: dwie siostry i brata.

Hunter Schafer zanim trafiła na ekrany, spełniała się jako modelka. Pracowała dla światowych marek, takich jak: Prada, Dior, Gucci, Calvin Klein, Rick Owens, Helmut Lang, Tommy Hilfiger, Thierry Mugler, Coach, Maison Margiela, Vera Wang, Marc Jacobs, Versus Versace, Emilio Pucci i wiele innych.

W 2019 roku została obsadzona w roli transpłciowej Jules w serialu " Euforia ". Wówczas nie miała żadnego doświadczenia aktorskiego, lecz twórca Sam Levinson zdecydował się jej zaufać. Aktorka brała udział w pracach nad tworzeniem swojej bohaterki, by jej historia odzwierciedlała prywatne doświadczenia.

Oprócz występu w jednej z głównych ról, Schafer napisała także scenariusz do jednego odcinka i była współproducentką wykonawczą.

Hunter Schafer jest transpłciową kobietą. Rodzinie trudno było to zaakceptować

Hunter Schafer jest transpłciową kobietą. Dokonała coming outu jako homoseksualny mężczyzna, będąc w siódmej klasie. Mimo wychowania w konserwatywnym środowisku jej rodzice ponoć nie mieli problemów z zaakceptowaniem jej seksualności, a informację o innej orientacji przyjęli z miłością.

Schafer jako chłopak przestała czuć się dobrze w swoim ciele, gdy wraz z kolejnymi latami dojrzewania na jej twarzy zaczął pojawiać się zarost. "Po prostu bardzo się martwiłam, że zaczną się we mnie rozwijać drugorzędne cechy płciowe – przerażały mnie zwłaszcza włosy na twarzy. To było coś, co nie miało ze mną nic wspólnego" – wyznała w rozmowie z North Carolina Public Radio.

Wkrótce otrzymała diagnozę o dysforii. Choć jej rodzina bez problemu zaakceptowała wiadomość o homoseksualizmie, w wypadku transgenderyzmu było im trudniej.

"Myślałem, że bycie gejem ogranicza się tylko do tego, że jej wewnętrzna tożsamość wpłynie na rodzaj związków, ale to [transgenderyzm] oznaczało, że może się zmienić jej wygląd" – mówił ojciec Hunter w North Carolina Public Radio.

Z kolei mama Hunter wypierała i bagatelizowała deklarację o byciu transseksualną. To jednak nie powstrzymało Schafer, która w wieku nastoletnim rozpoczęła terapię hormonalną. Następnie przeszła operację zmiany płci.

"Lubię, gdy ludzie wiedzą, że nie jestem cis dziewczyną, ponieważ nią nie jestem i się nie czuję. Jestem dumna z tego, że jestem osobą transpłciową" - mówiła w wywiadzie dla North Carolina Public Radio.

Hunter uczęszczała do liceum, w którym dręczenie rówieśników, którzy odstawali od grupy było na porządku dziennym. Jej doświadczenia zainspirowały postać Jules i po części zostały ukazane w serialu "Euforia".

"Jules i ja mamy podobne doświadczenia, ale moje życie nie przebiega równolegle do jej życia. To, z czym się identyfikuję, to siła napędowa decyzji, którą widać w serialu. Poza tym utożsamiam się ze sposobem, w jaki zaczyna zmieniać swoją perspektywę, gdy staje się bardziej świadoma swoich motywacji" - mówiła w jednym z wywiadów, cytowana przez Vogue.

Zdjęcie Hunter Schafer w serialu "Euforia" / HBO / materiały prasowe

Jest znana z działalności aktywistycznej. W czerwcu 2020 r., z okazji 50. rocznicy pierwszej parady LGBTQ Pride, Queerty umieścił Hunter Schafer wśród 50 bohaterów "prowadzących naród w stronę równości, akceptacji i godności wszystkich ludzi". Rok później Time umieścił ją na liście "100 wschodzących liderów, którzy kształtują przyszłość".

Schafer nie określa dokładnie swojej orientacji. W okresie od lutego 2022 roku do lipca 2023 była w związku z kolegą z planu "Euforii", Dominikiem Fike.

Hunter Schafer w nowych "Igrzyskach śmierci"

Widzowie będą mieli okazję zobaczyć Hunter Schafer w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", który zadebiutuje w kinach 17 listopada. Aktorka w prequelu popularnej serii wcieli się w postać Tigris. Film opowie o Dziesiątych Głodowych Igrzyskach.

Schafer wystąpi także w trzecim sezonie "Euforii". Na liście filmów, w których będzie można ją oglądać są trzy tytuły: "Cuckoo" (w roli głownej), "And" oraz "Mother Mary" (również w roli głównej).