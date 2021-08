Hugh Jackman znów choruje? Przeszedł już sześciokrotne leczenie raka skóry

52-letni aktor przeszedł drobną procedurę medyczną po tym, jak jego "niesamowici" dermatolodzy zwrócili uwagę na coś "nieregularnego" na jego nosie na początku tego tygodnia - czytamy w "Daily Mail".



W niedzielę aktor ujawnił, że otrzymał wyniki badań, ale są one niejednoznaczne. Musi zostać więc ponownie przetestowany.



Jackman twierdzi, że nie martwi się o ostateczne wyniki, ponieważ lekarze zapewnili go, że w najgorszym scenariuszu jest to rak podstawnokomórkowy, który "nie jest groźny".

Instagram Post

Hugh Jackman dziękuje za wsparcie

W swoim nowym wideo na Instagramie Jackman powiedział: "Na początku dziękuję wszystkich za niesamowite wsparcie". "Obiecuję informować was na bieżąco" - dodał. Aktor wyznał, że badanie wykazało niejednoznaczny wynik, co oznacza, że lekarze nie zebrali wystarczająco dużo materiału.



Reklama

Aktor wchodzi niedługo na plan filmowy, z tego powodu zrezygnował obecnie z kolejnych badań. "Mam zamiar zacząć kręcić, więc nie chcieliśmy wchodzić zbyt głęboko" - podkreślił.

"Nie są zmartwieni [medycy - przyp. red]. Jeśli już, to jest to rak podstawnokomórkowy, który nie jest groźny, ale należy się nim zająć" - podkreślił Hugh Jackman.



Gwiazdor "Reminiscencji" poddany zostanie drugiej biopsji, kiedy skończy pracę na planie filmowym.



Aktor zachęcił fanów do regularnych kontroli skóry, a także do stosowania kremów z filtrem, aby chronić ją przed szkodliwymi promieniami słonecznymi.



"Aktualizacja mojej biopsji: Wynik jest 'niejednoznaczny'. Oznacza to, że nie pobrali wystarczająco dużo. Najgorsze, co to może być, to rak Basel Cell (BCC). Kiedy skończę kręcić, każę to ponownie sprawdzić. Wiem, że się powtarzam i prawdopodobnie nie przestanę... proszę sprawdzać skórę i używać kremu z filtrem. Dziękuję wszystkim za tak wielkie wsparcie. Widzę wasze komentarze i historie. Jeśli pisząc o tym, przypominam jednej osobie, aby udała się do dermatologa - cieszę się" - napisał aktor w opisie filmu.

Zdjęcie Hugh Jackman / Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen / Getty Images

Instagram Wideo

Czytaj także: Jackman i Dern w nowym filmie twórcy "Ojca"