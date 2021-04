Jackman i Dern w nowym filmie twórcy "Ojca"

Florian Zeller szykuje się do realizacji nowego filmu. Reżyser jednego z najlepiej ocenianych dzieł ubiegłego roku, "Ojca" z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman, przeniesie na ekran swoją kolejną sztukę teatralną. Tym razem będzie to "The Son" ("Syn"), w którym w rolach głównych wystąpią Hugh Jackman i Laura Dern.

Florian Zeller radzi sobie w Hollywood coraz lepiej

Scenariusz filmu "The Son" będzie adaptacją napisanej przez Zellera i Christophera Hamptona sztuki teatralnej pod tym samym tytułem. Obaj twórcy będą też autorami scenariusza. Hampton to ceniony scenarzysta, który ma na koncie Oscara za scenariusz filmu "Niebezpieczne związki" oraz dwie nominacje do Oscara za scenariusze filmów "Pokuta" oraz "Ojciec".



Jak informuje portal "Variety", bohaterem filmu "The Son" będzie Peter (w tej roli Jackman), który próbuje sobie ułożyć życie u boku nowej partnerki Emmy, z którą mają dziecko. Wszystko się skomplikuje wraz z pojawieniem się jego byłej żony Kate (Dern), która zjawia się wraz z ich nastoletnim synem Nicholasem, zagubionym młodym człowiekiem, który jest niespokojny, nieobecny i wściekły. Od miesięcy nie chodzi do szkoły i - podobnie jak matka - potrzebuje pomocy Petera. Chce na próbę zamieszkać z ojcem.

"To głęboko ludzka historia, która, wierzę w to, połączy nas wszystkich. Mam nadzieję, że widzowie będą głęboko poruszeni losami tej rodziny. Zarówno Hugh jak i Laura potrafią naturalnie pokazać ciepło, współczucie i wrażliwość swoich bohaterów. Zaproszą widzów do uchwycenia każdej chwili. Opowieść rozgrywać się będzie w tętniącym życiem Nowym Jorku, który sam będzie bohaterem filmu. 'The Son' sprawi, że poczujemy chęć zadzwonienia do naszej rodziny i przyjaciół, aby powiedzieć im, że są kochani i nie są sami" - zapowiada Zeller.

Debiutancki "Ojciec" Zellera niedawno otrzymał dwie nagrody BAFTA (za scenariusz oraz rolę Anthony'ego Hopkinsa) oraz był nominowany w czterech innych kategoriach. Za niecałe dwa tygodnie przekonamy się, jak poradzi sobie podczas ceremonii rozdania Oscarów. Jest nominowany w sześciu kategoriach.