Hugh Jackman zagra główną rolę w filmowej biografii Enzo Ferrariego

Do realizacji kolejnego filmu przygotowuje się Michael Mann, reżyser takich hitów jak „Gorączka” czy „Ostatni Mohikanin”. Tym razem słynny filmowiec przeniesie na duży ekran książkę Brocka Yatesa „Enzo Ferrari: The Man and the Machine”. W rolę słynnego konstruktora samochodów sportowych ma wcielić się Hugh Jackman.

Hugh Jackman /Ray Tamarra /Getty Images

Projekt filmu biograficznego o Enzo Ferrarim przygotowywany jest już od dłuższego czasu. Scenariusz produkcji, do której zdjęcia mają rozpocząć się na wiosnę 2021 roku, napisał przed laty Troy Kennedy-Martin, zmarły w 2009 roku scenarzysta takich filmów jak "Włoska robota", "Złoto dla zuchwałych" czy "Czerwona gorączka". Michael Mann, który jest współautorem tego scenariusza, zajmie się nie tylko reżyserią, ale także produkcją filmu.



Akcja filmu "Ferrari" rozgrywać się będzie w 1957 roku. To przełomowy moment w karierze włoskiego konstruktora. Właśnie stracił syna, założona przez niego firma jest na krawędzi bankructwa, a jego małżeństwo przeżywa kryzys. Enzo stawia wszystko na jedną kartę, przygotowując się do słynnego rajdu Mille Miglia.

Zdjęcie Enzo Ferrari / ISC Images & Archives / Getty Images

Ostatnim filmem Michaela Manna był słabo przyjęty "Haker" z 2015 roku. Nazwisko reżysera wiązane jest także z innymi filmem biograficznym opowiadającym o legendarnych gangsterach przełomu lat 40. i 50. ubiegłego roku: Samie Giancanie oraz Tonym Accardo.



Hugh Jackmana można było w tym roku zobaczyć w wyprodukowanym przez HBO, opartym na faktach filmie "Zła edukacja". W przygotowaniu są dwa inne filmy z jego udziałem - dramat szpiegowski "The Good Spy", w którym wcieli się w postać agenta CIA Roberta Amesa oraz thriller sci-fi "Reminiscence". Wystąpi w nim u boku Rebeki Ferguson, Thandie Newton i Cliffa Curtisa.