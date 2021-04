Hugh Jackman: Wzruszające wyznanie z okazji 25. rocznicy ślubu

Trwałe związki w Hollywood to rzadkość, ale jednak czasem się zdarzają. Jedną z wiernych sobie od lat par jest Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness, którzy właśnie świętują srebrne gody. Z tej okazji aktor opublikował na Instagramie zdjęcia z dnia ich ślubu i napisał żonie piękne wyznanie miłości.

Hugh Jackman jest o 13 lat młodszy od swojej żony / Jason Merritt /Getty Images

"Bycie twoim mężem, Deb, jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie" - napisał na wstępie swojego rocznicowego wpisu Jackman.



Potem jest jeszcze piękniej. "Od momentu, w którym się poznaliśmy, wiedziałem, że naszym przeznaczeniem jest być razem. W ciągu wspólnych 25 lat nasza miłość tylko się pogłębiła. Wspólne życie jest ekscytującą zabawą i przygodą, wiele się przy tobie nauczyłem. Jestem dozgonnie wdzięczny, że mogę dzielić z Tobą miłość, życie i tworzyć rodzinę. Dopiero zaczęliśmy! Deb, kocham cię z całego serca!" - wyznał aktor.



Swój post Jackman zilustrował zdjęciami ze ślubu, na których widać zapatrzoną w siebie, zakochaną parę. Jak można sądzić po miłosnej deklaracji aktora, te uczucia towarzyszą im do dzisiaj.

Gwiazdor poznał starszą od siebie o 13 lat aktorkę na planie australijskiego serialu "Correlli". Wzięli ślub w kwietniu 1996 roku w kościele pod Melbourne i wychowują razem 20-letniego syna Oscara oraz 15-letnią córkę Avę. W rozmowie z serwisem People.com Jackman zdradził, że cały czas chodzi z żoną na randki i oboje dbają o to, by znaleźć czas tylko dla siebie.



"Całe życie się siebie uczymy. Ludzie się zmieniają, więc trzeba, nawet jeśli jest się z kimś 25 lat, dbać o wzajemne zrozumienie" - tłumaczył aktor. Wyjawił również, że pamięta o tym, by obsypywać żonę komplementami. "Zawsze mówię jej o tym, jak bardzo doceniam, że jest taka zabawna, niesamowita i inteligentna. Im dłużej trwa nasz związek, tym jest mi w nim lepiej".



W tym samym wywiadzie aktor powiedział także, że lockdown nie był dla jego rodziny ciężkim przeżyciem. Wręcz przeciwnie - on i Deborra-Lee Furness cieszyli się, że mogą spędzić tak dużo czasu z dziećmi. "Nigdy nie byliśmy w domu tyle miesięcy razem, teraz mieliśmy do tego wyjątkową okazję. To sprawiło, że jesteśmy ze sobą jeszcze bliżej" - wyznał.