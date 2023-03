Hugh Jackman ujawnił, że do roli Wolverine'a zjada 8000 kalorii dziennie

Co zrobić, aby wyglądać jak komiksowy Wolverine? Odpowiedzi na to pytanie udzielił wcielający się w tę postać Hugh Jackman. Popularny aktor zaprezentował w mediach społecznościowych swoją codzienną dietę, którą wprowadził na czas przygotowań do roli w trzeciej części "Deadpoola". Gwiazdor każdego dnia konsumuje kilka solidnych posiłków, które w sumie mają aż 8000 kalorii.

Hugh Jackman jako Wolverine /BOXER/bauergriffinonline.com /East News