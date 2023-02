"Prawda jest taka, że im więcej jest w filmie scen realizowanych przy pomocy CGI, tym dłuższy jest okres postprodukcji" - powiedział Levy.

Shavn Levy: Przekleństwa i ekstremalna przemoc w "Deadpoolu 3"

"To pierwszy 'Deadpool' realizowany w ramach uniwersum Marvela. Na ekranie nie zabraknie więc efektów wizualnych. Ale dla Ryana i dla mnie priorytetem jest to, aby 'Deadpool' miał w sobie surowość i brutalność, które pokochali fani poprzednich części" - zagwarantował reżyser.

Levy przyznał, że praca nad filmem sprawia mu mnóstwo przyjemności. "Każdego dnia piszemy, przepisujemy i rozwijamy" - wyznał reżyser. - "Każdy dzień przynosi potężną dawkę śmiechu. Cudownie jest pisać i wymyślać sceny, w których bohaterowie rzucają mięchem w dialogach. A do tego ekstremalna przemoc. Taki właśnie ma być film o Deadpoolu. I, jakby tego było mało, mamy Wolverine'a".



Reklama

"Świetnie się bawię, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy zdjęć (...) Muszę powiedzieć, że tworzenie 'Deadpoola' jest jednym z fajniejszych twórczych doświadczeń w moim życiu. Nie tylko dlatego, że nasza produkcja będzie mieć kategorię wiekową R. To film wypełniony samoświadomością, co sprawia, że pisanie go jest olbrzymią frajdą. Na tym polega również unikalność tej serii" - powiedział Levy.

"Deadpool 3" otrzyma kategorię wiekową R

O tym, że "Deadpool 3" przeznaczony będzie dla dorosłej widowni, mówił też Rhett Reese, który wraz z Paulem Wernickiem odpowiedzialny jest za scenariusz filmu.

"Ci ludzie z Disneya przyzwyczaili się, że robią rzeczy po swojemu. A my przyzwyczailiśmy się do tego, że robimy rzeczy po swojemu. Pojawiły się więc różnice zdań, ale dobrze się stało, że dostaliśmy duże wsparcie od studia Marvela [studio Marvela też należy do Disneya, a Deadpool jest bohaterem Marvel Comics - przyp. red.]. I oni pozwolili na to, żeby Deadpool był Deadpoolem. Nie wydarzyło się na razie nic takiego, żeby powiedzieli nam, że z jakimś żartem przegięliśmy. Mamy od nich stałe wsparcie" - powiedział Reese w rozmowie z portalem The Playlist.

"Ciągle służą nam pomocą i pytają, gdzie jeszcze mogą pomóc. Dopytują, jakich postaci ich uniwersum chcielibyśmy użyć, jak mogą nam ułatwić pracę. I pozwalają Deadpoolowi na to, by pozostał Deadpoolem. To nie będzie 'udisneyowany' Deadpool". Są wspaniali, a nam nie pozostało nic innego, jak tylko dowieść, że jesteśmy godni tego zaufania" - przekonuje dalej scenarzysta. Reese w swojej wypowiedzi odniósł się do tego, że Deadpool był do tej pory bohaterem filmowego uniwersum X-Menów. Odkąd Fox i Marvel Studios należą do studia Disneya, obydwa te uniwersa prawdopodobnie zaczną się łączyć.

Scenarzyści trzeciego "Deadpoola" zapewniają, że film otrzyma kategorię wiekową R (poniżej 17 roku życia tylko w towarzystwie opiekuna). "Bezapelacyjnie, nie zamierzają z tym igrać. To znaczy tak. Nigdy nie mówi nigdy. Jakieś szanse na to są, ale nam zawsze powtarzano, że mamy napisać film, który będzie mógł otrzymać kategorię R i tak też go piszemy. Chcemy, żeby miał kategorię R, taką powinien mieć i nie sądzę, aby to miało się zmienić" - zakończył Rhett Reese.



"Deadpool 3": Kogo zobaczymy na ekranie?

Na razie nie wiadomo, o czym opowie "Deadpool 3". Ryan Reynolds znów wcieli się w rolę tytułową, a partnerował mu będzie Hugh Jackman - powracający na ekran jako Wolverine.

Na ekranie zobaczymy także Emmę Corrin . Gwiazda "The Crown" i zdobywczyni Złotego Globu wcieli się w czarny charakter.

Premiera filmu "Deadpool 3" zaplanowana jest na 8 listopada 2024.