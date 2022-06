Na rynek trafiła właśnie luksusowa miejska rezydencja Hugh Jackmana znajdująca się na nowojorskim Manhattanie. W trzypiętrowym apartamencie o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych jest pięć sypialni, siedem łazienek, kuchnia, jadalnia, biblioteka, garderoba, a także część rekreacyjna z sauną i obszerny taras. Jak można przeczytać w ogłoszeniu zamieszczonym przez The Corcoran Group, dużym atutem nieruchomości jest rozciągający się za oknami widok na rzekę Hudson i port w Nowym Jorku.

Mieszkanie Hugh Jackmana "robi ogromne wrażenie"

Mieszkanie zlokalizowane jest w prestiżowym budynku zaprojektowanym przez cenionego architekta Richarda Meiera, przedstawiciela neomodernistycznego nurtu zwanego "białą architekturą". Jackman nabył tę nieruchomość w 2008 roku za 21 milionów dolarów. Na sprzedaży apartamentu aktor zamierza teraz sporo zarobić - przyszły nabywca będzie musiał zapłacić aż 39 milionów dolarów.

Agentka nieruchomości Deborah Grubman przekonuje jednak, że lokum jest warte tej ceny. "To spektakularne mieszkanie. Dostajesz dokładnie to, co widzisz na zdjęciach. Główna sypialnia o podwójnej powierzchni robi ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki zapierającemu dech w piersiach widokowi na zachód słońca nad rzeką Hudson. Wszystkie piętra połączone są spiralnymi schodami, które same w sobie stanowią istne dzieło sztuki" - podkreśla Grubman w rozmowie z "People".

