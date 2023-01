Od filmu " X Men Geneza: Wolverine " (2009), w którym wspólnie wystąpili, Hugh Jackman i Ryan Reynolds co rusz robią sobie nawzajem w mediach rozmaite psikusy. Ostatniego kuksańca wymierzył Jackman.

Hugh Jackman apeluje: "Nie wspierajcie w ten sposób Ryana Reynoldsa"

Wykorzystał fakt, że w połowie stycznia rozpocznie się głosowanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej w kwestii finałowej listy oscarowych nominacji, a piosenka "Good afternoon" śpiewana przez Reynoldsa w musicalu "Świąteczny duch" jest wśród 15 tytułów, które walczą o pięć nominacji w kategorii najlepsza piosenka.

"Zdobycie przez Ryana Reynoldsa nominacji w kategoria najlepsza piosenka sprawiłoby, że nadchodzący rok mojego życia stanie się nie do zniesienia" – Australijczyk powiedział na wstępie wideo, które opublikował w swoich mediach społecznościowych.

"Będę musiał spędzić z nim rok, kręcąc 'Wolverine'a' i 'Deadpoola'. I wierzcie mi, to byłoby wielkim problemem, to byłoby niemożliwe. Podsumowując: kocham 'Świątecznego ducha', kocham Octavię (Spencer, aktorkę – red.), kocham piosenkę 'Good Afternoon', kocham Benjiego i Justina (współautorzy piosenki – red.), ale z całego serca błagam was nie wspierajcie w ten sposób Ryana Reynoldsa" – zaapelował do członków Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Czy apel Jackmana, który rozumieć należy bardziej jako zabieg zwiększający popularność Reynoldsa przyniesie efekt? Walka o nominację do Oscara w kategorii najlepsza piosenka będzie trudna. Reynolds ma w niej tak znamienitych konkurentów jak Rihanna (utwór "Lift me up" z " Czarnej Pantery: Wakandy w moim sercu "), Taylor Swift ("Carolina" z " Gdzie śpiewają raki ") i The Weeknd ("Nothing is lost" z " Avatara: Istoty wody ").