Hugh Grant w sądzie. Szykuje się kolejny "proces dekady"?

Wiadomości

Jakiś czas temu słynny btytyjski aktor złożył pozew przeciwko należącej do Ruperta Murdocha firmie medialnej News Group Newspapers (NGN). Grant oskarża w nim dziennikarzy tabloidu "The Sun" o nielegalne szpiegowanie go i gromadzenie informacji na jego temat. Mimo usilnych zabiegów wydawcy o odrzucenie pozwu, Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii właśnie wydał zgodę na rozpoczęcie procesu. Czeka nas więc kolejna celebrycka epopeja sądowa.

Hugh Grant /Albert L. Ortega /Getty Images