"House of the Dragon": Są pierwsze zdjęcia prequela "Gry o tron"

HBO zaprezentowało pierwsze zdjęcia z powstającego serialu "House of the Dragon", będącym prequelem kultowej "Gry o tron".

Reklama

Akcja serialu "House of the Dragon" rozgrywać się będzie 300 lat przed wydarzeniami z serialu "Gra o tron". Fabuła skupi się na dynastii Targaryenów, tej samej, z której pochodziła waleczna Daenerys grana przez Emilię Clarke.

Reklama

Paddy Considine wcieli się w nim w rolę króla Viserysa I Targaryena, a rolę jego młodszego brata Daemona zagra Matt Smith. Pierworodną córkę króla, Rhaenyrę, zagra Emma D’Arcy, a Olivia Cooke wcieli się w rolę córki namiestnika króla, Alicent Hightower.



To właśnie Olivia Cooke zdradziła, że w "House of the Dragon" nie znajdą się sceny przesadnej przemocy wobec kobiet, które były powodem wielu kontrowersji związanych z serialową "Grą o tron".



"Nie czułabym się komfortowo, będąc częścią jakiejkolwiek produkcji, która pokazuje rażącą przemoc wobec kobiet. Umieszczoną tam tylko po to, by przyciągnąć widzów, bez żadnego usprawiedliwionego powodu. Miałam to szczęście, że czytałam już scenariusze prequela i widzę jak są różne od pierwszych sezonów "Gry o tron". Nie sądzę, aby jego twórcy byli przy zdrowych zmysłach, by znów coś takiego umieścić w serialu" - aktorka powiedziała w rozmowie z "The Telegraph".



Serial "House of the Dragon" będzie miał premierę w 2022 roku. Będzie to jeden z kilku spin-offów legendarnej "Gry o tron". Kolejnym będzie adaptacja "Opowieści z Siedmiu Królestw" George’a R. R. Martina. To rozgrywająca się 90 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" seria opowiadań o rycerzu Dunku, znanym jako Ser Duncan Wysoki, oraz jego giermku Jaju. Planowany jest również serial animowany przeznaczony na platformę streamingową HBO Max.