Horror, którego nie zapomnicie! Przerażająca opowieść o narodzinach zła

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

"Gdy rodzi się zło" to jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów tego roku. Krytycy na portalu Rotten Tomatoes ocenili go na aż 97%. Zwyciężył on na Catalonian International Film Festival. Produkcja wyreżyserowana przez mistrza gatunku - Demiana Rugnę, trafi do polskich kin już 21 marca. To przerażająca prawdziwa i magnetyczna opowieść o narodzinach zła. W roli głównej zobaczymy gwiazdę seriali - Ezequiela Rodrigueza.

Scena z filmu "Gdy rodzi się zło" /materiały prasowe