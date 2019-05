Honorowa Złota Palma nie dla Alaina Delona?

1 15

Film Jima Jarmuscha "The Dead Dont Die" ("Martwi nie umierają") zainaugurował we wtorek, 14 maja, wieczorem 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Święto światowego kina potrwa do soboty, 25 maja. Kto pojawił się na czerwony dywanie? Zachwyt wzbudziła polska aktorka i gwiazda Bollywood Natalia Janoszek, która pojawiła się w oszałamiającej, czerwonej sukni!