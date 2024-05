Jesse Eisenberg w Polsce na Impact 2024

W Poznaniu obecnie odbywa się Impact 2024 - prestiżowa konferencja, na którą zjeżdżają się osobistości ze świata polityki, nauki i nie tylko. Wśród gości znalazł się między innymi hollywoodzki gwiazdor, Jesse Eisenberg ("The Social Network", "Iluzja"). 15 maja pojawił się na panelu zatytułowanym "From Screen to Stage: Jesse Eisenberg in the Spotlight".

Jednak Eisenberg nie jest najbardziej gorącym nazwiskiem, które bierze udział w konferencji. Już 16 maja o godzinie 17.15 wystąpienie byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Michelle Obamy, zamknie tegoroczne wydarzenie.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o tym, jak został pozwany przez Woody’ego Allena INTERIA.PL

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie

Jesse Eisenberg pochodzi z rodziny żydowskiej, a jego przodkowie mieszkali kiedyś w Polsce. W zeszłym roku regularnie odwiedzał nasz kraj. Pojawił się na festiwalu filmowym Mastercard OFF Camera w Krakowie. Ponadto pracował na planie filmu "A Real Pain". Eisenberg nie tylko w nim zagrał, ale także go wyreżyserował.

"A Real Pain" koncentruje się na napiętych relacjach między kuzynami - Benjim (w tej roli Kieran Culkin, znany z roli Romana Roya w serialu "Sukcesja") i Davidem (w tej roli Jesse Eisenberg), których drogi kiedyś się rozeszły, a którzy teraz na nowo próbują się do siebie zbliżyć wyruszając w podróż do Polski śladami swojej babci.

Obok Eisenberga i Culkina w "A Real Pain" zobaczymy także gwiazdę "Dirty Dancing" Jennifer Gray, która na swoim Instagramie zamieściła nagranie reżysera opowiadającego o swym dziele. Gwiazdor przyznał na opublikowanym przez Gray nagraniu, że autobiograficzno-rodzinny wątek jest niezwykle silnie obecny w filmie. Ekipa kręciła m.in. w mieszkaniu, w którym rodzina Eisenberga mieszkała przed ucieczką z Polski w 1938 roku. Eisenberg ujawnił, że część z miejsc, które odwiedził w 2007 roku podczas pierwszej wizyty w Polsce, 15 lat później posłużyły za lokacje przy pracy nad "A Real Pain". Mimo iż "A Real Pain" ma być ciepłym i zabawnym kinem drogi, Eisenberg podkreśla, że chciał swym filmem poruszyć trudny temat "bólu historycznej traumy".

Film "A Real Pain" zadebiutował podczas tegorocznego festiwalu w Sundance.