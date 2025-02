Hollywoodzki gwiazdor ma rodzinę w Zgorzelcu? Zaskakująca historia legendy

Nieznany fakt o gwieździe Hollywood: jego matka miała polskich przodków!

Nicolas Cage to jeden z najpopularniejszych aktorów Hollywood, którego liczne nagrody i niezliczona ilość filmów w CV czynią go jednym z najlepszych w swoich fachu w Ameryce. To nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, że jest bratankiem reżysera Francisa Forda Coppoli, uznanego za jednego z najważniejszych twórców w historii kina. Choć przez lata próbował to ukryć, nie chcąc, by to w jakikolwiek sposób rzutowało na jego karierę i umiejętności, od lat jest to już powszechnie znany fakt, że płynie w nim włoska krew rodziny Coppoli. Jest jednak coś, co wie niewielu.

Reklama

Okazuje się, że drzewo genealogiczne aktora ma znacznie więcej gałęzi, w tym te sięgające Polski i Niemiec. Matka gwiazdora, Joy Vogelsang, była znaną tancerką i choreografką, w której żyłach płynęła krew polskich przodków. To właśnie dzięki niej Cage, obok włoskiego dziedzictwa, jest także związany z naszym krajem. Co więcej, aktor w przeszłości nawet odwiedził Polskę, w tym choćby Zgorzelec. Wbrew pozorom nie ma tam jednak rodziny. Powód jego wizyty w Zgorzelcu może zaskoczyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "I'm Still Here" [trailer] materiały prasowe

Nicolas Cage ma rodzinę w Zgorzelcu? Nieznany fakt o wielkim gwiazdorze Hollywood

Cage odwiedził Polskę w 2006 roku podczas swojej podróży po Europie. W trakcie wizyty w Görlitz postanowił przekroczyć granicę i udać się do Zgorzelca. Aktor interesuje się bowiem twórczością Jakoba Böhme, XVI-wiecznego filozofa, który mieszkał właśnie w Zgorzelcu. Aktor odwiedził zarówno dom filozofa, jak i jego miejsce pochówku w niemieckiej części miasta.

Czy świadomość polskiego dziedzictwa w jakiś sposób wpłynęła na jego wybory życiowe i artystyczne? Tego możemy się jedynie domyślać po tym, jak w wielu wywiadach podkreślał, że różnorodne korzenie ukształtowały jego tożsamość. Jedno jest pewne - Nicolas Cage wciąż zaskakuje. Tym razem swoją historią rodzinną.

ZOBACZ TEŻ: