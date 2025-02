"Strata wielkiego artysty jest zawsze powodem do zarówno żałoby, jak i świętowania. Gene Hackman, wielki aktor, wspaniały oraz inspirujący w swej pracy i złożoności. Opłakuję, że go straciliśmy. Cieszę się za jego istnienie i wkład [w sztukę filmową]" - napisał na swoim koncie na Instagramie Francis Ford Coppola.

85-letni reżyser stał za kamerą "Rozmowy", która w 1974 roku została uhonorowana Złotą Palmą w Cannes. Hackman zagrał w niej jedną ze swoich ulubionych ról. Coppola załączył do swojego wpisu ich wspólne zdjęcie z planu.

Hollywood opłakuje śmierć Gene'a Hackmana. "Jestem zdruzgotany"

"Straciliśmy jednego z ekranowych gigantów. Gene Hackman mógł zagrać kogokolwiek, a ty czułeś, że ta postać ma za sobą całe życie. Mógł być każdym i nikim, górować nad innymi lub być zwykłym przeciętniakiem. Oto, jak wielkim był aktorem. Będzie go brakowało, ale jego twórczość będzie żyła wiecznie" - napisał w na swoim profilu w portalu X George Takei, aktor znany z serialu "Star Trek".

"Okropne. Gene był inspiracją dla wielu miłośników filmów. Tyle genialnych ról. Jego występ w 'Rozmowie' sprawił, że zmieniłem swoje zdanie na temat aktorów oraz ich wkładu w rolę. Wspaniała kariera. Spoczywaj w pokoju, Panie Hackman" - napisał w mediach społecznościowych Paul Feig, twórca "Druhen". Z kolei reżyser Edgar Wright zamieścił czarnobiałe zdjęcie dwukrotnego laureata Oscara z podpisem "Najwspanialszy".

"Jestem zdruzgotany nagłą śmiercią Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy (oraz ich psa). Zdruzgotany. Był jednym z moich ulubionych aktorów. Nikt nie szedł swoją drogą tak jak on. Spoczywaj w pokoju" - napisał na Instagramie Josh Brolin, gwiazdor serii "Avengers" i "Diuna".

Gene Hackman nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat

Hackman i jego żona, pianistka klasyczna Betsy Arakawa, zostali znalezieni martwi w ich domu w Santa Fe w Nowym Meksyku. U boku pary były również zwłoki ich psa.

Szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, zapewnił, że nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących na udział w zdarzeniu osób trzecich. "Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jesteśmy w trakcie wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci i czekamy na zatwierdzenie nakazu przeszukania" - stwierdził, cytowany przez "The Sun".