"Holiday": Wielki świąteczny hit

Bohaterkami komedii "Holiday" są dwie kobiety mieszkające na dwóch różnych końcach świata. Amanda (w tej roli Cameron Diaz ) jest właścicielką agencji reklamowej w Kalifornii, a Iris ( Kate Winslet ) to dziennikarka mieszkająca na angielskiej prowincji. To, co łączy obie kobiety, to miłosny zawód. Aby uciec od zmartwień i codzienności, na czas urlopu postanawiają wymienić się swoimi domami za pośrednictwem portalu, na którym się poznały.



"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Widzowie na całym świecie pokochali dwie na pozór różne, a tak naprawdę bardzo do siebie podobne i błyskotliwe historie miłosne dwóch kobiet.

"Holiday": Ciekawostki

Fani komedii romantycznych co roku zasiadają przed ekranami, by po raz kolejny obejrzeć swój ulubiony świąteczny film. Wielu z nim z pewnością umknęło jednak kilka zakulisowych ciekawostek.

1/ Na planie produkcji Kate Winslet spotkała swojego byłego chłopaka!

W rolę byłego partnera bohaterki granej przez Kate Winslet wcielił się Rufus Sewell. Jak się później okazało, gwiazdorska para kilka lat wcześniej tworzyła duet również poza ekranem. Choć ich drogi się rozeszły, aktorzy nie mieli problemu z tym, by zagrać razem w jednym filmie.

- Pozostaliśmy przyjaciółmi. Byłam zachwycona, że dostał tę rolę - mówiła aktorka w jednym z wywiadów.

2/ Wielkie gwiazdy na drugim planie

Film Nancy Myers naszpikowany był gwiazdami i to nie tylko w głównych rolach. W produkcji pojawili się również m.in. Lindsay Lohan i James Franco, którzy wystąpili w epizodycznej roli w jednym z fikcyjnych trailerów Amandy. Na planie pojawił się również Dustin Hoffman - jego udział w produkcji miał być dziełem... przypadku.

3/ Film "Holiday" był bardzo... wymagający dla Cameron Diaz

Cameron Diaz należy do gwiazd, które lubią wyzwania, zwłaszcza w sferze fizycznej. Aktorka wystąpiła m.in. w "Aniołkach Charliego", gdzie musiała dosyć mocno się nagimnastykować. Po latach wyznała jednak, że film "Holiday" był dla niej o wiele bardziej wymagający. Wszystko ze względu na... biegi po zaśnieżonej drodze.

