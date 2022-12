"Holiday": Mieszkańcy wioski z filmu narzekają na nadmiar turystów

Wiadomości

Kultowe produkcje nawet z niepozornych wsi i miasteczek potrafią uczynić popularne zakątki turystyczne. Wraz z nastaniem zimy, z taką popularnością mierzą się mieszkańcy wsi Shere, w hrabstwie Surrey, która stała się scenerią dla popularnego filmu „Holiday”. Dla odwiedzających tę urokliwą wioskę to okazja do podążania śladami ulubionych bohaterów, dla jej mieszkańców nadmierne zainteresowanie to prawdziwa zmora.

Zdjęcie Cameron Diaz i Jude Law w scenie z filmu "Holiday" / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News