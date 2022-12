Sensacyjną wiadomość o kontynuacji "Holiday" podał "The Sun". Gazeta, powołując się na anonimowe źródło, podała, że zdjęcia do drugiej części filmu ruszą już w przyszłym roku i będą kręcone w Europie, a główne role znów zagrają Cameron Diaz i Kate Winslet . Do doniesień gazety teraz odniosła się na Instagramie reżyserka Nancy Meyers .



"Holiday 2" powstanie? "Nie jest to prawdą"

Jej krótki komentarz nie pozostawia żadnych złudzeń. "Dostaję wiele prywatnych wiadomości z pytaniami o kontynuację. Przykro mi, ale nie jest to prawdą" - napisała reżyserka.

Instagram Post Rozwiń

Meyers nie poprzestała na tym komentarzu. Do tematu wróciła w rozmowie z NBC News. "Kilka razy proszono mnie o nakręcenie kontynuacji. Myślałam o tym i wydaje mi się, że dobrze jest jak jest" - powiedziała autorka takich filmów jak "To skomplikowane" czy "Czego pragną kobiety" .



Na zakończenie tej rozmowy reżyserka została poproszona o to, by przynajmniej zdradziła, jak według niej wyglądałyby dalsze losy bohaterów filmu "Holiday". "Zwykle nie robię takich rzeczy. Uważam, że kiedy coś się kończy, to się kończy. Zrobię jednak wyjątek. Myślę, że moi bohaterowie wciąż są razem" - odpowiedziała Meyers.

Bohaterkami komedii "Holiday" są dwie kobiety mieszkające na dwóch różnych końcach świata. Amanda (w tej roli Cameron Diaz) jest właścicielką agencji reklamowej w Kalifornii, a Iris (Kate Winslet) to dziennikarka mieszkająca na angielskiej prowincji. To, co łączy obie kobiety, to miłosny zawód. Aby uciec od zmartwień i codzienności, na czas urlopu postanawiają wymienić się swoimi domami za pośrednictwem portalu, na którym się poznały.