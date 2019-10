​Hity z Cannes i czeski dokument na 24. Forum Cinergia

Retrospektywa dokumentalistki Jany Sevcikovej, kino z Izraela oraz głośne filmy z festiwali w Cannes i Wenecji znalazły się w programie 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia, które będzie odbywać się w Łodzi od 22 do 30 listopada.

- Jednym z ważnych wydarzeń 24. Forum Kina Europejskiego będzie pierwsza w Polsce retrospektywa Jany Sevcikovej - czeskiej dokumentalistki, która zajmuje czołowe miejsce w Europie w tej dziedzinie. Przegląd rozpoczniemy jej filmem z 1981 roku, a zakończymy zrealizowanym w 2014 roku obrazem "Oprzyj drabinę o niebo", nagrodzonym Czeskim Lwem, najważniejszą nagrodą filmową w Czechach. Jana będzie naszym gościem, będzie można zapytać ją o wszystkie sekrety jej pracy - zapowiedziała dyrektor artystyczna Cinergii Anna Serdiukow.



Jak dodała, czeska dokumentalistka tworzy niebywałe filmy - na ich realizację poświęca całe lata towarzysząc bohaterom i powracając do nich po upływie dłuższego czasu. Wśród produkcji Sevcikovej znalazł się m.in. dokument o dzieciach prowadzących koczowniczy tryb życia cyrkowców, o życiu Rusinów na terenach dzisiejszej Rumunii, losami czeskich emigrantów w Banacie, czy życiem w armeńskim mieście Gyumri, dotkniętym przez trzęsienie Ziemi.

Według dyrektora programowego Cinergii Krzysztofa Spóra, dla reżyserki duże znaczenie ma fakt prezentowania jej filmów z oryginalnych taśm 35 i 16 mm; tak będzie również w Łodzi, podczas projekcji w Kinie Charlie - wyjątkiem będzie ostatnie dzieło zrealizowane w formacie cyfrowym.

- W ramach współpracy z wrocławskim festiwalem Nowe Horyzonty na łódzkiej Cinergii pokazane zostaną cztery tytuły. To będą absolutne perełki, jeszcze niepokazywane w Łodzi, czyli współczesny western "Bacurau" Klebera Mendonçy Filhoz, nagrodzona na Nowych Horyzontach "Przynęta" Marka Jenkina, "Ray&Liz" Richarda Billinghama oraz "Siła ognia" Olivera Laxe’a - zaznaczył Spór.

W programie 24. Forum Kina Europejskiego znajdą się także głośne filmy z najważniejszych tegorocznych festiwali filmowych m.in. w Cannes i Wenecji. Łódzka publiczność będzie miała okazję obejrzeć "Malowanego ptaka" zrealizowanego na podstawie książki Jerzego Kosińskiego przez Vaclava Marhoula; film jest czeskim kandydatem do Oscara. Kinomani zostaną też zaproszeni na filmy: "Tommaso" Abla Ferrary, "Matthias i Maxime" Xaviera Dolana oraz "O nieskończoności" Roya Anderssona.



Wideo About Endlessness / Om det oändliga (2019) - Trailer

- W bloku "Niepozorna szarża. Nowe kino z Izraela" pokażemy najciekawsze debiuty młodych izraelskich twórców. Chcemy pokazać pełny zasięg tego kina, możliwości młodych twórców oraz ich kierunki poszukiwań. To dziewięć filmów, które pokażą to, jak bogaty w konteksty kulturowe jest to region - wyjaśniła Serdiukow.

Nie zabraknie także oferty dla amatorów kina animowanego - będzie to "Bunuel w labiryncie żółwi" Salvadora Simó - osadzona w latach 30. XX wieku surrealistyczna hiszpańska animacja opowiadająca historię powstawania krótkometrażowego dokumentu Luisa Bunuela "Ziemia bez chleba".

Odbywające się w Łodzi od 1992 r. Forum jest jedynym w Polsce festiwalem poświęconym głównie kinematografii Starego Kontynentu. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Łódź́ Filmowa przy wsparciu miasta Łódź́ i Łódzkiego Centrum Wydarzeń.