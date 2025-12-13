Historia jak z komedii romantycznej. Podbili świat tańcem pod wieżą Eiffela

Dua Lipa i Callum Turner: gwiazda muzyki pop i aktor

Pierwsze plotki o możliwym romansie Calluma Turnera ("Wojna i pokój", "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a", "Władcy przestworzy", "Atropia", "Eternity: Wybieram ciebie") i Duy Lipy pojawiły się w mediach w styczniu 2024 roku, kiedy serwis TMZ opublikował zdjęcia ze spotkania pary.

Od tego czasu aktor i jedna z największych współczesnych gwiazd sceny muzycznej pojawili się razem na premierze serialu “Władcy przestworzy", rozdaniu nagród Grammy czy Bafta. Za każdym razem paparazzi przyłapywali parę w chwilach, kiedy się przytulała, trzymała za ręce, prawiła sobie czułości. Fani spekulowali w sieci o łączącej ich relacji, jednak ani Turner, ani Lipa nie komentowali medialnych doniesień.

Reklama

Oficjalnie potwierdzili swój związek dopiero w maju 2024 roku, kiedy Dua Lipa opublikowała na swoim profilu na Instagramie wspólne zdjęcie z Callumem. Nie musiała nawet go oznaczać, bo wszyscy jej obserwatorzy wiedzieli o co chodzi.

Dua Lipa i Callum Turner: historia jak z komedii romantycznej

Serca fanów para podbiła jednak kilka miesięcy później. Paparazzi sfotografowali parę w Paryżu w trakcie Fashion Week, kiedy tańczyli pod wieżą Eiffela. Fani uznali, że to scena jak z komedii romantycznej.

Kilka tygodni później Dua Lipa znowu zdradziła nieco szczegółów o swoim życiu prywatnym, niczego jednak nie potwierdzając. W lutym 2025 roku udostępniła w mediach społecznościowych kilka zdjęć - na jednym z nich pokazała, że na serdecznym palcu nosi pierścionek z wielkim diamentem.

Oficjalnie o zaręczynach opowiedziała w wywiadzie z brytyjskim Vogue: “Tak, jesteśmy zaręczeni. To bardzo ekscytujące. Decyzja o tym, że chcecie się ze sobą zestarzeć, spojrzeć na życie i po prostu powiedzieć: ‘chcemy na zawsze być najlepszymi przyjaciółmi’ - to wyjątkowe uczucie".

W czerwcu 2025 roku Turner rozmawiając z dziennikarką ET stwierdził (w odpowiedzi na pytanie o przyszłość i jego marzenia związane z małżeństwem): “Nie wiem. Po prostu być na zawsze razem".

Zobacz też: Ich związek zaczął się od randki w ciemno. Zeswatał ich gwiazdor kultowego serialu