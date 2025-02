Hipnotyzujący Bob Dylan już za chwilę na VOD. Premiera jeszcze w lutym!

W najnowszej roli w filmie "Kompletnie nieznany" , Chalamet wcielił się w postać legendarnego muzyka Boba Dylana. Film, reżyserowany przez Jamesa Mangolda, przedstawia życie i karierę Dylana, a Chalamet próbuje oddać nie tylko charakter artysty, ale także jego skomplikowaną osobowość. Dziś aktor stał się najzdolniejszym w swoim pokoleniu.

Kiedy "Kompletnie nieznany" zawita na VOD?

Okazuje się, że Searchlight Pictures wybrało już datę, gdy filmem o Bobie Dylanie będziemy mogli cieszyć się w domowym zaciszu. Produkcja z Chamaletem zadebiutuje na platformach, na których będziemy mogli wypożyczyć ją odpłatnie, już 25 lutego, czyli jeszcze przed Galą Oscarową. Nastąpi to 2 miesiące po kinowej premierze filmu.

"Kompletnie nieznanego" będziemy mogli zobaczyć m.in. na Google Play. Nie wiadomo, kiedy film będzie dostępny w ramach abonamentu na Disney+.

Zdjęcie Timothée Chalamet jako Bob Dylan w filmie "Kompletnie nieznany" / materiały prasowe

Sukcesy filmu o Bobie Dylanie

Film Jamesa Mangolda zadebiutował w kinach w Boże Narodzenie i zrobił spory szum. Zarobił na świecie prawie 100 milionów dolarów i zgarnął aż osiem nominacji do Oscarów, sześć nominacji do nagrody BAFTA i trzy do Złotych Globów.

Oprócz Chamaleta w filmie występują m.in. Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook i Scoot McNairy.

