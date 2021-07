Henry Cavill w komedii romantycznej

Odtwórca ról Wiedźmina, Supermana i Sherlocka Holmesa postanowił zrobić sobie przerwę od grania wybawców walczących z całym złem świata. Teraz Henry Cavill pojawi się teraz w nieco lżejszym repertuarze, a mianowicie w komedii romantycznej "The Rosie Project". Scenariusz tego filmu napisali Scott Neustadter i Michael H. Weber - autorzy hitu "500 dni miłości".

Henry Cavill w końcu pojawi się w nieco lżejszym repertuarze /David M. Benett/Dave Benett/WireImage /Getty Images

Scenariusz filmu "The Rosie Project" oparty został na motywach powieści "Projekt Rosie" Graeme'a Simsiona. Pisarz jest również współautorem scenariusza razem z Neustadterem i Weberem. Film wyreżyseruje debiutant - Steve Falk.

Henry Cavill wcieli się w tym filmie w rolę znawcy genetyki Dona Tillmana. Postanawia on spisać listę wymarzonych kobiecych cech i zrealizować swój nietypowy plan, tzw. "Projekt żona". Dokładnym przeciwieństwem takiej idealnej partnerki Dona jest jego znajoma - Rosie, która pracuje w barze, pali papierosy i stale spóźnia się na spotkania. Gdy jednak prosi go o pomoc w poszukiwaniu biologicznego ojca, jej determinacja budzi podziw Dona. Genetyk postanawia zrobić wszystko, by ustalić, kim jest ojciec Rosie i go odszukać. W trakcie tych poszukiwań Don uświadomi sobie, że w wielu rzeczach bardzo się mylił - rozpisanie naukowego projektu niekoniecznie da rezultaty, gdy chodzi o miłość - czytamy w oficjalnym opisie książki Simsiona.

Jeśli film "The Rosie Project" odniesie sukces, wielce prawdopodobne jest, że zobaczymy kolejne jego części. Materiał na scenariusz jest, bo w roku 2014 na półki księgarskie trafiła kolejna część powieści Simsiona "Efekt Rosie", a w 2019 roku wydano trzecią część - "Finał Rosie".

Henry Cavill to obecnie jeden z najbardziej zapracowanych aktorów w branży. 17 grudnia tego roku zobaczymy go ponownie w roli Geralta w drugim sezonie serialu Netfliksa "Wiedźmin". Cavill jest już gotowy, aby wejść na plan drugiej części filmu "Enola Holmes", w której powtórzy rolę Sherlocka Holmesa. Jest też w obsadzie szpiegowskiego widowiska Matthew Vaughna zatytułowanego "Argyle". Aktor przymierzany jest również do roli w reboocie legendarnego "Nieśmiertelnego".