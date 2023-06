Henry Cavill: Brał udział w castingu do roli Bonda

Przez lata gry w Hollywood Henry Cavill wcielił się w wiele kultowych postaci. Widzowie znają go z ról Supermana oraz Wiedźmina. Aktor mógł zostać również Jamesem Bondem! Brał udział w castingu do roli brytyjskiego agenta w filmie " Casino Royal " z 2006 roku.

Ostatecznie rola przypadła Danielowi Craigowi , który pięciokrotnie wystąpił jako popularny agent z licencją na zabijanie. Dlaczego Cavill nie otrzymał wtedy roli Bonda i co stoi na przeszkodzie, aby spróbować ponownie?

Henry Cavill: Był za młody do roli Bonda

O angażu Henry’ego Cavilla do roli Jamesa Boda wypowiedział się Martin Campbell, który wyreżyserował dwa debiuty poprzednich odtwórców agenta 007 - " GoldenEye " z Piercem Brosnanem oraz "Casino Royal" z Danielem Craigiem.

Reżyser wrócił myślami do chwili, w której Hendry Cavill brał udział w castingu do roli Jamesa Bonda. Twórcy nie zdecydowali się na jego angaż z powodu młodego wieku aktora, który nie pasował do roli brytyjskiego agenta specjalnego. Nie podobała im się również sylwetka aktora, którą uznali za zbyt "wątłą".

Campbell przyznał jednak, że mimo to Cavill zrobił dobre wrażenie na twórcach. Jego gra aktorska zaimponowała reżyserowi. Całe show na castingu należało jednak do Daniela Craiga.

Henry Cavill: Nie zagra już agenta 007

Reżyser został również zapytany, jak ocenia obecne szanse na angaż Cavilla do roli Jamesa Bonda. Martin Campbell wyznał, że na ten moment jest on... za stary. Twórcy poszukują aktora, który będzie mógł wcielić się w postać agenta 007 przez wiele lat. To oznacza, że 40. letni Cavill podczas trzeciego lub czwartego filmu byłby już po pięćdziesiątce.

W postać kultowego Jamesa Bonda wcielali się tacy aktorzy jak Sean Connery, George Lazenby, Rooger Moore, Thimothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. James Bond: Superbohater na każde czasy PAP

