O tym, że nie powróci już do postaci Supermana Henry Cavill napisał w środę na Instargramie.

"Miałem właśnie spotkanie z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem i oto smutna wiadomość, dla wszystkich. Mimo wszystko nie wrócę jako Superman. Po tym, jak w październiku, jeszcze przed ich zatrudnieniem, studio ogłosiło mój powrót, jest to tym bardziej trudne [do przełknięcia], ale takie jest życie" - napisał Cavill.

"Zmiana warty jest czymś, co się zdarza. Szanuję to. James i Peter mają do stworzenia wszechświat. Życzę im i wszystkim zaangażowanym w ten nowy wszechświat szczęścia i pomyślności" - dodał aktor.

I zwrócił się z apelem do swych fanów. "Możemy trochę popłakać, ale musimy pamiętać, że Superman jest wciąż obecny" - zapewnił aktor, odnosząc się do planowanej przez Gunna produkcji, opowiadającej o młodości Supermana. "Mój czas, by założyć pelerynę, minął, ale wartości, o które walczy Superman, będą trwać" - zakończył Cavill.

Przypomnijmy, że 25 października DC Studio ogłosiło Jamesa Gunna jednym z dwóch szefów specjalnego wydziału Warner Bros. Discovery, który będzie odpowiedzialny za produkcje superbohaterskie. Niedługo później dołączył do niego producent Peter Safran.

"Black Adam": Pożegnanie Henry'ego Cavilla z Supermanem

Hanery Cavill wrócił do roli Supermana po pięcioletniej przerwie w filmie "Black Adam" , w którym pojawił się w scenie po napisach końcowych. Obecność Cavilla wymusił na wytwórnie gwiazdor obrazu Dwayne Johnson.

"Koniec końców studio nie zdecydowało się na powrót Henry’ego Cavilla, co było niewytłumaczalne i niewybaczalne. Nie zmierzaliśmy jednak przyjąć ich odmowy. Pracowaliśmy nad tym filmem od lat, powrót Henry’ego Cavilla był częścią naszych strategicznych rozmów i nie zgadzaliśmy się na odmowę. Nie miało dla nas sensu budowanie uniwersum DC bez jego najpotężniejszej siły i najwspanialszego superbohatera wszech czasów. To byłoby niemożliwe" - ujawnił Johnson.



"The Rock" musiał walczyć nie tylko o powrót Supermana, ale i o to, by w jego rolę ponownie wcielił się Henry Cavill. Studio nie miało w planach żadnych nowych projektów filmów o Supermanie i nie podpisało z aktorem nowego kontraktu. Dla gwiazdy filmu "Black Adam" nie było to jednak żadnym argumentem.

"Możesz próbować rozwijać uniwersum na dziewięćdziesiąt różnych sposobów, ale i tak wszystko sprowadzać się będzie do pytania "Gdzie jest Superman?". Musisz go mieć. Dlatego tak mocno walczyliśmy o powrót Supermana i Henry’ego Cavilla. Swoją drogą żaden inny aktor nie może grać Supermana. Henry Cavill jest Supermanem naszego pokolenia" - tłumaczył Johnson.

Henry Cavill: Liam Hemsworth zastąpi go w roli Geralta

To niezbyt pomyślny koniec roku dla Cavilla. Pod koniec października ujawniono, że aktor nie wystąpi w kolejnym sezonie "Wiedźmina". W czwartej serii serialu Netfliksa w Geralta wcieli się Liam Hemsworth.

"Moja podróż z Geraltem była pełna potworów i przygód, jednak w czwartym sezonie składam swój medalion i miecze. Za mnie rolę Białego Wilka przejmie fantastyczny Liam Hemsworth" - napisał aktor a jego decyzja związana była z planami... powrotu do roli Supermana.



Może więc jedynym wyjściem dla Henry'ego Cavilla okaże się przymiarka do garnituru... Jamesa Bonda. Aktor brał udział w castingu do "Casino Royale" z 2006 roku. Reżyser Martin Campbell wybrał Craiga, ponieważ uważał, że 23-letni wówczas przyszły odtwórca Supermana był zbyt młody i "wątły". Henry Cavill, szczególnie po występie w "Wiedźminie", nabrał muskulatury, więc teraz miałby większe szanse.