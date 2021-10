Henry Cavill nie chce zagrać Jamesa Bonda?

Henry Cavill już nie chce grać Jamesa Bonda? Aktor ma ochotę dołączyć do kultowej serii, ale... marzy o roli przeciwnika 007.



W swojej karierze Henry Cavill zagrał już postać złoczyńcy. W "Mission: Impossible - Fallout" z 2018 roku udowodnił, że potrafi być naprawdę "czarnym charakterem".

Kto będzie nowym Jamesem Bondem? Henry Cavill?

Przy okazji premiery "Nie czas umierać" (przeczytaj recenzję - kliknij) wrócił temat odtwórcy agenta 007 - Daniel Craig zakończył już swoją przygodę z Jamesem Bondem. Producentka serii Barbara Broccoli powiedziała w BBC Radio 4, że oficjalne dyskusje na temat obsady kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda rozpoczną się dopiero w 2022 roku, bo chce, by Craig "miał swój czas świętowania".

Jednak fani Henry'ego Cavilla już lobbują za swoim idolem. Aktor ciągle wymieniany jest - również przez bukmacherów - jako główny kandydat do roli, z którą Daniel Craig właśnie żegna się w filmie "Nie czas umierać".

Przypomnijmy, że aktor brał udział w castingu do "Casino Royale" z 2006 roku. Reżyser Martin Campbell wybrał Craiga, ponieważ uważał, że 23-letni wówczas przyszły odtwórca Supermana był zbyt młody i "wątły". Henry Cavill, szczególnie po roli wiedźmina, nabrał muskulatury, więc teraz miałby większe szanse.



Co ciekawe, sam Henry Cavill wolałby zagrać przeciwnika Jamesa Bonda - takie informacje można znaleźć na znanym blogu "The Movie Dweeb". Ponadto, według serwisu internetowego "Screen Rant" - Cavill przyczyniłby się w ten sposób do zmiany wizerunku tej postaci. Do tej pory bowiem bondowscy złoczyńcy byli niezbyt przystojni i naznaczeni bliznami.

Tymczasem na ekrany polskich kin wkroczył nowy James Bond. Film "Nie czas umierać można oglądać już od 1 października.