Henry Cavill: Jego ukochana się popłakała

O tym, że 38-letni Henry Cavill zakochał się w 32-letniej dyrektorce z wytwórni Legendary Entertainment, wiadomo od kwietnia tego roku. Wtedy najpierw paparazzi sfotografowali gwiazdora na ulicach Londynu z "tajemniczą" blondynką, a kilka dni później on sam udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym oboje pochylają się nad szachownicą.



"Wyglądam spokojnie, pewnie na krótko przed tym, jak moja piękna i genialna miłość Natalie zniszczy mnie w szachy" - napisał wówczas aktor. W tym samym czasie ona na swoim profilu instagramowym umieściła to samo zdjęcie. "Po prostu uczę mojego drogiego Henry'ego, jak grać w szachy... a może... może pozwolił mi wygrać?" - zdradziła w podpisie.



Zwykle grzeczny, by nie rzec "ugrzeczniony" w swoich publicznych wypowiedziach Cavill, ostro odniósł się wówczas do krytyków tego świeżego związku. W kolejnym wpisie wyjaśnił, że jest "bardzo szczęśliwie zakochany" i zaapelował o zaprzestanie robienia "negatywnych założeń" na temat tej relacji. Tę wypowiedź przytoczono teraz w "The Hollywood Reporter", co wyraźnie spodobało się Natalie Viscuso.



"Jestem z ciebie taka dumna, Henry. Naprawdę jesteś najwspanialszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałam. 'The Hollywood Reporter' wykonał niesamowitą robotę przy okładkowej historii - to naprawdę świetna lektura. BARDZO DUMNA, dosłownie płaczę" - napisała na swoim instagramowym profilu.

W tej okładkowej historii, którą śmiało można nazwać nieco przesłodzonym portretem aktora, mowa jest też o jego niezwykłej w obecnym świecie postawie dżentelmena, którego charakteryzuje m.in. powściągliwość i skromność, a przy tym wyjątkowa pracowitość i jeszcze raz skromność. To również chwyciło za serce ukochaną Cavilla.

Natalie Viscuso dziś jest dyrektorką w filmie producenckiej, ale kiedyś próbowała swoich sił w aktorstwie. Jako nastolatka wystąpiła w produkowanym przez MTV serialu "Super Sweet 16" ("Moje supersłodkie urodziny"). Serial typu reality show liczył 9 sezonów i przedstawiał życie nastolatków, zwykle w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii z perspektywy ich przyjęć urodzinowych. Bohaterowie starali się przekazać w nim, że są nie tylko bogaci, ale też sympatyczni. Firma Legendary Entertainment, w której obecnie pracuje Viscuso, zajmuje się produkcją filmową i telewizyjną. Pracowano tu nad hitami, w których wystąpił Cavill: "Człowiek ze stali" (2013) i "Enola Holmes" (2020).

Henry Cavill: Miał być Bondem, został Supermanem 1 / 8 Brytyjski aktor Henry Cavill skończył 35 lat. Przygodę z kinowym ekranem rozpoczynał od roli w ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa "Hrabia Monte Christo" (2002); następnie oglądaliśmy go jeszcze w horrorze "Hellraiser: Hellworld.com" (2005), romansie "Tristan i Izolda" (2006) oraz w komedii Woody'ego Allena "Co nas kręci, co nas podnieca" (2009). Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Lista kobiet, z którymi związany był 37-letni dziś Cavill, jest dość długa. W 2018 roku rozstał się z kaskaderką Lucy Cork. Byli parą przez rok. Wcześniej, przez kilka tygodni, aktor był związany z Kaley Cuoco , aktorką znaną z "Teorii Wielkiego Podrywu". Osiem lat temu głośno było o jego związku z Giną Carano . Cavill romansował też z Susie Redmond, Katie Hurst, Ellen Whitaker (z nią był zaręczony w latach 2011-2012) i Paris Hilton .

