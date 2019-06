​Henry Cavill jako Sherlock Holmes

Latem ruszą zdjęcia do nowego filmu o przygodach Enoli, młodszej siostry Sherlocka Holmesa. W postać słynnego detektywa wcieli się Henry Cavill, którego zobaczymy w zapowiadanym na ten rok serialu "Wiedźmin". Tytułową bohaterkę w filmie "Enola Holmes" zagra z kolei Millie Bobby Brown.

Jak z rolą legendarnego detektywa poradzi sobie Henry Cavill? /Yanshan Zhang /Getty Images

"Enola Holmes" opierać się będzie na serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "The Case of the Missing Marquess" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.



Seria książek o Enoli Holmes jest popularna zarówno wśród nastolatków, jak i dorosłych. "Pierwsza książka, opublikowana w 2006 roku, rozpoczyna się w chwili, kiedy czternastoletnia Enola dowiaduje się, że jej matka zniknęła. Enola udaje się w podróż, by ją znaleźć, cały czas unikając braci: Sherlocka i Mycrofta. Podczas poszukiwań rozwiązuje kilka spraw zaginionych osób" - brzmi oficjalny opis serii książek.

Za reżyserię filmu odpowiada Harry Bradbeer. Na ekranie pojawi się również Helena Bonham Carter, która zagra matkę Enoli. Prace nad filmem mają rozpocząć się latem tego roku.