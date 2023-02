Hellboy bohaterem kolejnego filmu. Kto zagra główną rolę?

Dla Briana Taylora komiksowe kino nie jest niczym nowym. Oprócz filmu "Ghost Rider 2" z Nicolasem Cagem w roli głównej jest również autorem scenariusza obrazu "Jonah Hex" z Joshem Brolinem . Fanów komiksów o Hellboyu niepokoi jednak fakt, że komiksowe filmy Taylora uznawane są powszechnie za jedne z najgorszych, jeśli chodzi o ten gatunek.



Reklama

Dwie pierwsze ekranizacje komiksów o Hellboyu wyreżyserował Guillermo del Toro ( "Kształt wody" ). Choć cieszyły się one dobrymi opiniami widzów i krytyków, seria nie doczekała się kontynuacji. Dopiero po kilku latach do postaci wrócił Neil Marshall , ale jego "Hellboy" został zmiażdżony przez krytyków i widzów. Nie pomogła obecność w obsadzie gwiazdy serialu "Stranger Things", Davida Harboura .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hellboy" [trailer] materiały prasowe

"Hellboy: The Crooked Man": Powstaje nowy film o superbohaterze

O nowej próbie zmierzenia się z postacią Hellboya informuje portal "Discussing Film". Roboczy tytuł filmu to "Hellboy: The Crooked Man". Możliwe, że zostanie on jeszcze zmieniony. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia, że fabuła miałaby się opierać na podstawie komiksowej opowieści zatytułowanej "The Crooked Man".

Trzyzeszytowa seria "Hellboy: The Crooked Man" zadebiutowała w 2011 roku. Jej akcja rozgrywa się w 1956 roku w lasach Zachodniej Wirginii. Hellboy spotyka tam Toma. Mężczyznę, który sprzedał swoją duszę leśnemu demonowi znanemu jako Crooked Man (Szemrany/Skrzywiony mężczyzna). Razem wyruszają w Appalachy, by stawić mu czoła i sprawdzić, czy da się go w ogóle pokonać.

Zdjęcia do nowego "Hellboya" mają rozpocząć się w Bułgarii w kwietniu tego roku. Aktualnie trwa kompletowanie obsady filmu.