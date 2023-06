"Hell of a Summer": 21-letni gwiazdor "Stranger Things" debiutuje jako reżyser

Wiadomości

Finn Wolfhard, który w popularnym serialu Netfliksa "Stranger Things" wciela się w rolę Mike;a Wheelera, już wkrótce zadebiutuje jako reżyser. 21-letni aktor ukończył właśnie w Kanadzie zdjęcia do swojego pierwszego filmu fabularnego, który będzie nosił tytuł "Hell of a Summer" ("Piekielne lato"). Wiadomo, że będzie to komediowy slasher.

Finn Wolfhard / Robin L Marshall/WireImage /Getty Images