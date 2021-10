Google Doodle zaprezentowało grafikę, która przedstawia Helenę Modrzejewską w latach młodości.



Helena Modrzejewska urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Wśród jej najlepszych kreacji wymienia się szekspirowskie role Ofelii, Julii i Lady Makbet. Zmarła 8 kwietnia 1909 roku.

Helena Modrzejewska - życie i działalność artystyczna

Helena Modrzejewska była nieślubnym dzieckiem Józefy Bendy, z domu Misel, wdowy po zamożnym kupcu. Pseudonim 'Modrzejewska' przybrała już na początku swojej kariery scenicznej.



Aktorka związała się z Gustawem Zimajerem, dzięki któremu zadebiutowała na scenach prowincjonalnych. W 1862 r. wystąpiła po raz pierwszy we Lwowie, gdzie zagrała w dramacie romantycznym – jako Skierka w "Balladynie" Juliusza Słowackiego.



Wyemigrowała do Kalifornii w 1876 roku wraz z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki intensywnej nauce języka angielskiego Helena Modrzejewska z sukcesem zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych na deskach California Theatre. Uznanie i rozgłos zyskała, występując głównie w repertuarze szekspirowskim. W 1883 przyjęła obywatelstwo amerykańskie.



Uczuciowo była związana z dwoma mężczyznami. Gustaw Zimajer był ojcem dwojga jej dzieci: syna - Rudofa Modrzejewskiego i córki Marii (zmarłej w dzieciństwie). W 1868 roku w Krakowie wzięła ślub z ziemianinem Karolem Chłapowskim. Po przeprowadzce do USA podawała się za osobę młodszą o 6 lat, syna Rudolfa przedstawiała jako swojego brata.

Była matką chrzestną aktorki Ethel Barrymore i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Zmarła 8 kwietnia 1909 w Newport Beach (Kalifornia, Stany Zjednoczone).

Zdjęcie Helena Modrzejewska jako Maria Antonina. Zdjęcie pochodzi z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, / foto. Wikipedia / materiały prasowe

