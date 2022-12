Helen Mirren uznawana jest za jedną z najwybitniejszych brytyjskich aktorek. Zdobywczyni Oscara, dwóch Złotych Globów, trzech nagród BAFTA, czterech statuetek Emmy oraz dwóch canneńskich Złotych Palm na przestrzeni lat stworzyła szereg uwielbianych przez widzów i cenionych przez krytyków kreacji. Jak sama przyznała ze śmiechem w jednym z wywiadów, z biegiem czasu stała się specjalistką od grania koronowanych głów - najpierw wcieliła się wszak w Elżbietę I w telewizyjnym miniserialu, a rok później sportretowała Elżbietę II w kinowym filmie. Trzy lata temu mogliśmy natomiast podziwiać ją w produkcji HBO "Katarzyna Wielka", w której aktorce powierzono rolę carycy Imperium Rosyjskiego.

Mimo 70-tki na karku uznawana jest za "najseksowniejszą gwiazdę po 50-tce", słynie z bezkompromisowych poglądów ("bez dzieci czuję się szczęśliwsza") oraz ostrego jak brzytwa języka: oskarżyła Hollywood o seksizm, twierdząc, że współczesny przemysł filmowy skierowany jest do "mężczyzn w wieku 18-25 lat i ich penisów". Jedną z najważniejszych kinowych ról Helen Miren pozostaje występ w irlandzkim dramacie "Cal" (1984), za który aktorka otrzymała Złota Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.

Harrison Ford: Podziwiam Helen Mirren

Choć dziś 77-letnia aktorka zajmuje zaszczytne miejsce w pierwszej lidze Hollywood, w latach 80. mało kto o Mirren słyszał - no, może poza widownią prestiżowych brytyjskich teatrów, w których aktorka regularnie grała. Mimo że na koncie miała już wtedy występy w kinowych i telewizyjnych produkcjach, na międzynarodową sławę musiała jeszcze poczekać. Mirren przyznaje dziś, że wciąż ogromnym sentymentem darzy dramat przygodowy "Wybrzeże moskitów" z 1986 roku, w którym pojawiła się u boku Harrisona Forda . Śledzi on losy wynalazcy Alliego Foxa, który przeprowadza się z rodziną do dżungli w Ameryce Środkowej, gdzie postanawia stworzyć raj na ziemi. Mirren sportretowała małżonkę głównego bohatera.

Choć film ten nie był może przełomowym projektem w karierze gwiazdy, z pobytu na planie zdjęciowym wyciągnęła ona cenną lekcję. Jak zdradziła w rozmowie z "Variety", to właśnie od Forda uczyła się rzemiosła. "Kiedy współpracowaliśmy ze sobą po raz pierwszy, on był wielką gwiazda kina, a ja byłam nikim. Czułam się więc bardzo onieśmielona. W tamtym czasie dużo grałam w teatrze, ale nie miałam doświadczenia w filmie. Obserwowałam go i wiele się od niego nauczyłam, jeśli chodzi o aktorstwo filmowe. Do dziś korzystam z tej wiedzy" - powiedziała o 80-letnim dziś partnerze ekranowym Mirren. "Od zawsze podziwiam jej pracę. Jest cudowną osobą, dlatego granie u jej boku jest ogromną przyjemnością. Zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym" - zrewanżował się jej komplementem Ford.

"Nie chcę być gwiazdą filmową. Chcę grać w filmach, które są gwiazdami" - powiedział kiedyś Harrison Ford, który w 1997 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu magazynu "Empire" na... "100 największych gwiazd filmowych wszech czasów". Trzeba jednak przyznać, że wspomniane założenie w dużej mierze udało się aktorowi zrealizować - choć on sam ma na koncie ledwie jedną nominację do Oscara, to filmy, w których grał, zasługują na miano arcydzieł kina.

Już niedługo będziemy mogli ponownie zobaczyć gwiazdy razem na ekranie. Na platformie streamingowej Paramount+ zadebiutuje wkrótce serial "1923" z udziałem słynnego duetu. Prequel bijącej rekordy popularności serii "Yellowstone" poświęcony jest nestorom rodu Duttonów, których perypetie ukazane są na tle Wielkiego Kryzysu. Widzowie poznają losy ranczerów Jacoba i Cary, którzy zarządzają rodzinną farmą w Montanie zmagając się z problemami wywołanymi przez bezprawie, prohibicję i powszechną kradzież bydła. Premiera "1923" odbędzie się 18 grudnia.

