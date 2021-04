Serialowa wersja "Wybrzeża moskitów"

Wyreżyserowany przez Petera Weira ("Piknik nad Wiszącą Skałą") przygodowy dramat "Wybrzeże moskitów" z 1986 roku opowiadał historię naukowca, który utracił wiarę w działania rządu i jest rozczarowany tym, w jakim kierunku zmierza świat, dlatego postanowił spakować swoją rodzinę i rozpocząć nowe życie w południowoamerykańskiej dżungli. 30 kwietnia na platformie streamingowej Apple TV+ zadebiutuje nowa, serialowa wersja tej produkcji. Właśnie opublikowano jej zwiastun.

Reklama

Oto bohaterowie nowej wersji "Wybrzeża moskitów" /materiały prasowe

Główną rolę w filmie Weira zagrał Harrison Ford. W serialu "The Mosquito Coast" zmierzy się z nią Justin Theroux ("Mulholland Drive", "American Psycho"). Towarzyszyć mu będą na ekranie Melissa George ("Piąty wymiar"), Logan Polish ("Ranczer w kosmosie") oraz Gabriel Bateman ("Kiedy gasną światła"). Reżyserem dwóch pierwszych odcinków siedmioodcinkowego serialu jest Rupert Wyatt ("Geneza planety małp").

Reklama

Autorem scenariusza serialu "The Mosquito Coast" jest nagradzany pisarz Neil Cross, dla którego będzie to debiut w roli scenarzysty. Scenariusz to adaptacja powieści Paula Theroux pod tym samym tytułem, która w tym roku obchodzi czterdziestą rocznicę premiery. "The Mosquito Coast" zapowiadany jest jako serial pełen wciągającej przygody i wielowymiarowych bohaterów, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż za sprawą radykalnego idealisty i genialnego wynalazcy Alliego Foksa (Justin Theroux). Jego mieszkająca w Meksyku rodzina niespodziewanie musi opuścić swój dom, gdy nagle zaczynają być ścigani przez amerykański rząd - czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

Wideo "The Mosquito Coast": Official Trailer

W pozostałych rolach w serialu "The Mosquito Coast" zobaczymy Edwarda L. McDonnella, Alana Gasmera, Petera Jaysena oraz Boba Bookmana. Występujący tu w roli głównej Justin Theroux to bratanek autora książki "Wybrzeże Mosquitów".

"The Mosquito Coast" to jeden z dwóch projektów z udziałem Justina Theroux, który czeka na premierę. Drugim jest horror "False Positive" (ma zadebiutować 25 czerwca). Film opowie historię kobiety, dla której trudne zajście w ciążę to dopiero początek koszmaru spowodowanego odkryciem prawdy o specjaliście od płodności, który ją leczy. W pozostałych rolach wystąpili tu Sophia Bush, Pierce Brosnan, Gretchen Mol oraz Josh Hamilton.