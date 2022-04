Rio Hackford był pasierbem Helen Mirren

Helen Mirren nie ma biologicznych dzieci, gdyż, jak kiedyś stwierdziła, nie czuła instynktu macierzyńskiego.



Była za to macochą dla dwóch synów swojego męża (z wcześniejszych jego związków - przyp. red.), amerykańskiego reżysera filmowego, Taylora Hackforda.



Była, bo pierworodny Hackforda, Rio, zmarł 16 kwietnia w Huntington Beach pod Los Angeles, mając 51 lat.



Rio Hackford: Przyczyna śmierci

"Rio zmarł na czerniaka błony naczyniowej oka, bardzo agresywną i rzadką postać raka" - poinformowali we wspólnym oświadczeniu Mirren i jej mąż, przekazanym magazynowi "People". "Błagamy wszystkich, którzy to czytają, aby przynajmniej raz w roku badali swoje oczy, co może uratować ich bliskich przed tym rakiem" - stwierdzili.

Para przyznała, że jest zrozpaczona z powodu odejścia Rio. To, w jaki sposób żył, było dla nich inspirujące. "Jego życie pokazało nam, jak żyć w hojności i wspólnocie. Dzielił swoją życiową podróż z tak wieloma, którzy teraz go opłakują, a jednocześnie czują wdzięczność, że go poznali" - powiedzieli. Hołd w mediach społecznościowych złożyli mu m.in. Renee Zellweger i Vince Vaughn.

Rio Hackford: Czym się zajmował?

Rio był aktorem oraz właścicielem kilku klubów nocnych w Nowym Orleanie. Jako aktor zadebiutował w 1990 roku w filmie "Pretty Woman". Zagrał tam epizod, rolę ulicznego narkomana. Wystąpił też w takich serialach jak "The Mandalorian" i "Treme". Jego ostatnią kreacją była zaś rola menadżera w serialu "Pam i Tommy".

Zostawił swoją żonę, kompozytorkę Libby Grace oraz dwóch synów.



