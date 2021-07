Helen Hunt: Czego pragnie kobieta

Kariera Helen Hunt zadaje kłam tytułowi komedii "Lepiej być nie może", czyli filmu, który przyniósł jej największy sukces. W 2012 roku gwiazda wystąpiła bowiem w dramacie "Sesje", który uznany został za jej najwybitniejsze aktorskie osiągnięcie. Warto odnotować, że nie przyczynił się do tej oceny fakt, że mimo swojego wieku, pojawiła się nago niemal w każdej scenie obrazu... W poniedziałek Polsat Seriale przypomni jedną z jej najsłynniejszych kreacji - w komedii romantycznej "Czego pragną kobiety".

Helen Hunt /Dia Dipasupil /Getty Images

Reklama

Na początku grywała głównie w produkcjach telewizyjnych. Zadebiutowała w 1973 r. w filmie "Pioneer Woman", jednak jej pierwszą poważną rolą była postać tytułowa w dramacie "The Miracle of Kathy Miller" (1981). Przełomem w jej karierze okazała się rola w filmie Francisa Forda Coppoli "Peggy Sue wyszła za mąż" (1986). W 1991 r. aktorka otrzymała angaż do serialu "Szaleję za tobą", który przyniósł jej ogromną popularność oraz wiele nagród, m.in. American Comedy Awards, nagrody Emmy oraz Złote Globy.

Reklama

W komedii "Dziewczyny chcą się bawić" (1985) Hunt stworzyła ekranowy tercet z Sarah Jessiką Parker i Shannen Doherty. Wcieliły się w postaci szkolnych koleżanek, które są fankami programu tanecznego "Dance TV". Gdy producenci ogłaszają nabór nowych tancerzy, dziewczęta postanawiają przystąpić do konkursu...

Helen Hunt: Lepiej być nie może 1 / 11 W piątek, 15 czerwca, Helen Hunt, laureatka Oscara za rolę w filmie "Lepiej być nie może" (1998), kończy 55 lat. Jej kariera zadała jednak kłam tytułowi komedii, który przyniósł jej największy sukces. W 2012 roku Hunt wystąpiła bowiem w dramacie "Sesje", który uznany został za jej najwybitniejsze aktorskie osiągnięcie. Warto odnotować, że nie przyczynił się do tej oceny fakt, że mimo swojego wieku pojawia się nago niemal w każdej scenie obrazu... Źródło: East News Autor: Fox Searchlight / Everett Collection udostępnij

W katastroficznym dramacie "Twister" (1996) Helen Hunt wspólnie z Billem Paxtonem wcielili się w duet naukowców badających zależności rządzące jednymi z najpotężniejszych sił natury - tornadami. "Twister" przeszedł do historii amerykańskiego kina jako pierwszy hollywoodzki obraz, który ukazał się na płycie DVD; Hunt otrzymała zaś za swą rolę nominację do MTV Movie Awards.

Wideo "Twister": Official Trailer

W 1998 roku Hunt zdobyła Oscara, nagrodę Złotego Globu oraz Screen Actors Guild Award za rolę w filmie Jima Brooksa "Lepiej być nie może", gdzie grała u boku Jacka Nicholsona.

Wideo "Lepiej być nie może" (1997): Trailer

Dramat "Cast Away - poza światem" (2000) był filmem jednego aktora (Tom Hanks otrzymał za ten obraz Oscara), jednak reżyser Robert Zemeckis był pewien, że choć postać narzeczonej głównego bohatera nie pojawia się w zbyt wielu scenach, wymaga bardzo dobrej aktorki, która potrafiłaby zwrócić na siebie uwagę. Wspomnienia Chucka o Kelly - małe zdjęcie w zegarku, który dała mu przed feralnym lotem - pomagają mu nie załamać się na wyspie.



"Obecność Helen przewija się przez cały film, gdyż to właśnie pamięć o Kelly jest jedyną rzeczą, która utrzymuje Chucka przy życiu" - mówił Zemeckis.