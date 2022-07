"Heaven in Hell": Gwiazda "365 dni: Ten dzień" w roli głównej

Simone Susinna, czyli przystojny Nacho z filmu "365 dni: Ten dzień" po premierze produkcji na Netfliksie w zaledwie kilka dni zdobył ponad pół miliona obserwujących! Simone jest włoskim modelem. 28-latek ma na swoim koncie współpracę z popularnymi markami. Występował w kampanii Guess oraz szedł w pokazie Armaniego.

Instagram Post

Teraz szturmem wbił się do polskiego show-biznesu i wszystko wskazuje na to, że zostanie w nim na dłużej. Tomasz Mandes powierzył mu rolę w swoim najnowszym filmie "Heaven in Hell". Susinna Simone zagra u boku Magdy Boczarskiej.

"Heaven in Hell": O czym opowie film?

Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.

Reklama

Prócz wspomnianych Boczarskiej i Susinny w obsadzie zobaczymy Katarzynę Sawczuk, Sebastiana Fabijańskiego i Janusza Chabiora. Film reżyseruje Tomasz Mandes, twórca erotycznych filmów: "365 dni" i "365 dni: Ten dzień".

Instagram Post

"Heaven in Hell": Kiedy premiera?

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, film trafi do kin późną jesienią, 11 listopada.

Zobacz też:

"Każdy wie lepiej": Joanna Kulig i Michał Czernecki kontra rodzinny chaos

"Dziewczyny z Dubaju": Miss Krymu domaga się rekompensaty

"Szczęścia chodzą parami": Pech zaczął prześladować Weronikę Książkiewicz?