Przypominamy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w styczniu 2021 r.

Nieustająca pasja i ewolucja: Heather Graham na przestrzeni lat

Pierwszą dużą rolę Heather Graham zagrała w młodzieżowym filmie "Prawo jazdy" (1988), w którym wcieliła się w dziewczynę o pięknie brzmiącym dla każdego fana motoryzacji nazwisku Mercedes Lane. W tym samym roku zaliczyła też epizodyczny występ w komedii "Bliźniacy" (1988), w którym w retrospekcyjnej scenie oglądaliśmy ją w roli matki bohaterów Danny'ego DeVito i Arnolda Schwarzeneggera.

W następnych latach Heather Graham pojawiła się m.in. w głośnym filmie Gusa van Santa "Narkotykowy kowboj" (1989), w którym zagrała narkomankę Nadine; oraz w rockowej opowieści o dojrzewaniu "Shout".

Reklama

W tym czasie odrzuciła lukratywną ofertę występu w popularnym serialu telewizyjnym oraz propozycję trzech filmów dla dużego studia filmowego z obawy przed tym, że ograniczy to jej artystyczną swobodę.

Heather Graham: Ma w sobie "to coś" 1 / 7 Pierwszą dużą rolę Heather Graham zagrała w młodzieżowym filmie "Prawo jazdy", w którym wcieliła się w dziewczynę o pięknie brzmiącym dla każdego fana motoryzacji nazwisku Mercedes Lane. W tym samym roku zaliczyła też epizodyczny występ w komedii "Bliźniacy", w którym w retrospekcyjnej scenie oglądaliśmy ją w roli matki bohaterów Danny'ego DeVito i Arnolda Schwarzeneggera. Źródło: East News Autor: united archives

Przełomem w jej karierze okazała się rola gwiazdy o pseudonimie "Wroteczka" w filmie Paula Thomasa Andersona "Boogie Nights" (1997). Młoda gwiazda dostała angaż kosztem m.in. Drew Barrymore.

"Chciałam spróbować sił w nowej dla mnie roli, jakiej nigdy przedtem nie grałam. To nie jest jeden z tych typowych przygodowych filmów akcji, w których występujemy zazwyczaj; on przypomina grę i ma w sobie wiele uczucia" - tak Heather Graham wyjaśniała powody, dla których zdecydowała się wystąpić w filmie "Zagubieni w kosmosie" (1998). Obraz okazał się jednak klapą, któremu nie udało się nawet zwrócić kosztów produkcji. Mimo iż aktorzy podpisali kontrakt na występ w sequelu, ostatecznie nie doszło do jego realizacji.

Wideo "Zagubieni w kosmosie": Official Trailer

Kolejną kinową rolą Graham była kreacja Felicity Bzyk-Na-Połysk w filmie "Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy" (1999). "Jestem zakręconą panienką, która zakochała się w Austinie Powersie, gdyż jest on najseksowniejszym samcem na naszej planecie, a ja mam ambicje być jego damską wersją" - tłumaczyła aktorka.

Wideo "Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy": Official Trailer

Gwiazdę filmów intymnych po raz drugi w swej karierze zagrała w komedii "Guru" (2002). Opowiadała na historię Hindusa Ramu Gupta, który opuszcza Delhi wiedziony marzeniami o byciu wielką gwiazdą filmową w Nowym Jorku. W towarzystwie gwiazdy porno (Graham) oraz księżniczki New Age z Manhattanu (Marisa Tomei) staje się źródłem przyjemności dla elit Nowego Jorku w zaskakującej roli guru.

Największą popularność przyniosła Heather Graham rola w kultowej już komedii "Kac Vegas" (2009), w której wcieliła się w postać "striptizerki o miłym charakterze i swobodnym podejściu do prawdziwej miłości". "Jest ekscentryczna i na swój sposób fajna - to hipiska. Ona nie udaje" - mówiła Graham, radośnie dodając, że rola dała jej możliwość pochwalenia się nowo nabytą umiejętnością tańca na rurze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kac Vegas" [trailer]

Mimo że aktorki zabrakło w sequelu produkcji, ku uciesze widzów wróciła na ekran w filmie "Kac Vegas III" (2013). - "Byłam po prostu szczęśliwa, że zostałam zaproszona do współpracy - wyznała gwiazda. - "Nie spodziewałam się tego. Kiedy usłyszałam, że postać Jade wraca, moją pierwszą myślą było to, że znów spotkam się z kolegami z planu. Todd Phillips (reżyser wszystkich trzech części cyklu - przyp. red.) wytyczył dla mojej bohaterki zupełnie nowy kierunek. Ucieszyłam się na wieść, że przygotował dla Jade coś pozytywnego".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kac Vegas 3" [trailer]

Od aktorki do reżyserki: wielowymiarowy talent Heather Graham

Graham pojawia się także w telewizyjnych produkcjach. W latach 2004-2005 zebrała entuzjastyczne recenzje za gościnny występ w chwalonym przez krytyków serialu "Hoży doktorzy". Mogliśmy ją oglądać także w ostatnich sześciu odcinakach "Miasteczka Twin Peaks" (Annie Blackburn) oraz w ostatnim sezonie serialu "Californication" (matka zaginionego syna głównego bohatera, granego przez Davida Duchovny'ego). Odmienną od dotychczasowego ekranowego wizerunku rolę zagrała w serii "Prawo i porządek: Prawdziwa zbrodnia" w sezonie zatytułowanym "Mord Menendezów".

"Podoba mi się to, że różni ludzie znają mnie z różnych aspektów mojej aktywności" - zdradziła aktorka w rozmowie z "New York Timesem". - "Tak zwane 'ważne figury' znają filmy niezależne z moim udziałem. Dzieciaki pamiętają mnie z komedii familijnej 'Hania Humorek nie wyjeżdża na wakacje', gdzie zagrałam ciotkę Opal. A chłopcy zazwyczaj zaczepiają mnie i proszą o autograf w związku z moją rolą w 'Kac Vegas'".

"Niedawno zaczęłam pisać; myślę też o reżyserowaniu. Dużo osób pyta mnie w związku z tym, skąd wiem, na czym to polega. Odpowiadam wtedy, że przecież mam na koncie więcej filmów niż większość ludzi. Chyba właśnie dlatego napisałam swój pierwszy scenariusz i chcę zająć się reżyserią. Czuję, że mam coś do przekazania"- Graham mówiła po sukcesie serii "Kac Vegas".



W 2018 roku w końcu zadebiutowała jako reżyserka, scenarzystka i odtwórczyni głównej roli w filmie "Half Magic".

W ciągu ostatnich lat oglądaliśmy ją też w dramacie "The Rest of Us" (2019), a także w dwóch komediach Netfliksa: "Desperados" oraz "Miłość gwarantowana".



Wideo "Miłość gwarantowana": Oficjalny zwiastun