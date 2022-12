"Spider-Man" z Tobey Maguire. Trylogia zostanie usunięta z HBO Max 31 grudnia

Przeciętny nastolatek, Peter Parker ( Tobey Maguire ) przeistacza się w superbohatera pod wpływem ukąszenia przez radioaktywnego pająka. Kiedy jego ukochany wuj zostaje brutalnie zamordowany przez włamywaczy, Peter przysięga sobie, że użyje swoich niezwykłych sił, aby pomścić jego śmierć. Znany odtąd jako Spider-Man, Peter rozpoczyna walkę ze zbrodnią, co prowadzi do nieuchronnego konfliktu ze złowrogim Zielonym Goblinem.

Trylogia " Spider-Man " w reżyserii Sama Ramiego zostanie usunięta z HBO Max 31 grudnia 2022 r.

"Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem zniknie z HBO Max 31 grudnia

" Niesamowity Spider-Man " to opowieść o Peterze Parkerze ( Andrew Garfield ), który jest wychowywany przez wujka Ben ( Martin Sheen ) oraz ciotkę May ( Sally Field ). Podobnie jak większość nastolatków, Peter usiłuje dowiedzieć się kim tak naprawdę jest i wspólnie ze swoją pierwszą szkolną miłością Gwen Stacy ( Emma Stone ) zmaga się z problemami miłości, zaangażowania i otaczających go tajemnic. Kiedy znajduje tajemniczą teczkę należącą do ojca, rozpoczyna poszukiwania, które pomogą mu zrozumieć zniknięcie rodziców.

Dwie części "Niesamowitego Spider-Mana" znikną z HBO Max 31 grudnia 2022 r.

"Spider-Man: Uniwersum" zniknie z HBO Max 31 grudnia

Miles Morales jest nastolatkiem, który odkrywa w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się Spider-Man, podobnie zresztą jak on, jest superbohaterem; nazywany jest często Ultimate Spider-Man, działa w uniwersum zwanym Ziemia-1610. Jest nadzwyczajnie silny, potrafi wdrapywać się po ścianach, ma pajęczy zmysł i umiejętność paraliżowania wroga.

" Spider-Man: Uniwersum " zniknie z HBO Max 31 grudnia 2022 r.

"Spider-Man: Daleko od domu" z Tomem Hollandem zostanie usunięty z HBO Max 31 grudnia

Peter Parker ( Tom Holland ) powraca jako Spider-Man i przyłącza się do swych najlepszych przyjaciół - Neda, MJ i reszty, by wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. A jednak plan porzucenia wcielenia Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter - z wielkimi oporami - decyduje się pomóc Nickowi Fury’emu odkryć sekret tajemniczych ataków, które pustoszą kontynent.

" Spider-Man: Daleko od domu " zostanie usunięty z HBO Max 31 grudnia 2022 r.

Jakie produkcje zostaną usunięte z HBO Max? [grudzień 2022 r.]

"Transformers: Zemsta upadłych - 19.12

"Transformers: Wiek zagłady - 19.12

"World War Z" - 19.12

"Transformers" - 19.12

"Transformers: Mrok Księżyca" - 19.12

"Umowa na Zawsze" - 20.12

"Nowi mutanci" - 21.12

"Chelsea Handler: Ewolucja" - 21.12

"Potężne Sierotki" - 29.12

"Ciche Miejsce 2" - 29.12

"Wojna światów" - 30.12

"Ostatnia miłość na Ziemi" - 31.12

"Incepcja" - 31.12

"Dotyk" - 31.12

"Spider-Man" - 31.12

"Spider-Man 2" - 31.12

"Spider-Man 3" - 31.12

"Uczennice" - 31.12

"Jeden za wszystkich" - 31.12

"Niesamowity Spider-Man" - 31.12

"Niesamowity Spider-Man 2" - 31.12

"Złe drogi" - 31.12

"Szkoła czarownic: Dziedzictwo" - 31.12

"Scooby-Doo: Wielka draka wilkołaka" - 31.12

"Mare" - 31.12

"Luźna znajomość" - 31.12

"Piraci z sąsiedztwa" - 31.12

"Byk" - 31.12

"Eden" - 31.12

"Papier mâché" - 31.12

"Burza dusz" - 31.12

"Whiplash" - 31.12

"Wojna klas" - 31.12

"Siła" - 31.12

"Syberia" - 31.12

"Do Moskwy" - 31.12

"Minjan" - 31.12

"Spider-Man: Universum" - 31.12

"Święta w Hogwarcie" - 31.12

"Spider-Man: Daleko od domu" - 31.12