"BringBackAlice"

Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki - Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań, nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć...



Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka - Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Nagły powrót influencerki staje się źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Czy młodzi ludzie mają coś do ukrycia?

W obsadzie serialu zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havryla, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską. Produkcja składa się z sześciu odcinków. Serial wyreżyserował Dawid Nickel. Za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski.



Premiera już 14 kwietnia.

"Assassin's Creed"

Fassbender gra Calluma Lyncha, barmana, którego tajemnicza organizacja wysyła w podróż w czasie. W jej trakcie musi powrócić do wspomnień swych przodków, z których każdy był płatnym zabójcą, i odzyskać cenne artefakty.



"Assassin's Creed" wyreżyserował Justin Kurzel, a Fassbenderowi partnerowała na planie Marion Cottilard. Ta sama trójka zrealizowała w 2015 roku "Makbeta", kolejną ekranizację dramatu Williama Szekspira.



W filmie występują też: Jeremy Irons, Brendan Gleeson i Michael Kenneth Williams. Premiera w HBO Max w piątek, 14 kwietnia.



"Snowden"

Snowden to były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), który ujawnił na łamach prasy informacje o programie inwigilacji obywateli USA. Inwigilację prowadziła NSA, a polegała ona na monitorowaniu na szeroką skalę m.in. kont poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych oraz wszelkich informacji zawartych w serwisów społecznościowych.

"Dla mnie Snowden to bohater, ponieważ ujawnił tajemnicę, o której wszyscy powinniśmy wiedzieć, a mianowicie, że rząd Stanów Zjednoczonych wielokrotnie naruszył czwartą poprawkę do Konstytucji" - reżyser filmu, Oliver Stone, oświadczył w 2013 roku podczas festiwalu w Karlowych Warach.

Tyłową rolę zagrał Joseph Gordon-Levitt.



Premiera w HBO Max już 14 kwietnia.

