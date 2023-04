"Gdy pierwszy raz przeczytałam scenariusz 'Barbie' pomyślałam, że jest znakomity. Żałowałam, że widzowie nie zobaczą filmu na jego podstawie, bo nikt nigdy nie pozwoli nam go zrealizować. No ale pozwolili" - wyznała Margot Robbie w wywiadzie dla BAFTA cytowanym przez portal "IndieWire".



"Barbie": Projekt owiany tajemnicą

Podpytywana o szczegóły na temat filmu Grety Gerwig , aktorka pozostała tajemnicza. "Nie mogę powiedzieć" - ucięła temat. I choć przed kilkoma dniami opublikowany został długi zwiastun filmu "Barbie", szczegóły jego fabuły nadal pozostają owiane tajemnicą. Wiadomo, że Barbie i Ken (w tej roli Ryan Gosling ) opuszczą wyidealizowany świat zamieszkały przez inne lalki Barbie i innych Kenów, aby udać się do świata ludzi. Co jest powodem tej podróży? Nie wiadomo.

Film "Barbie" jest owiany tajemnicą od początku prac nad tym projektem. Jak przyznał Simu Liu , który występuje w roli innego Kena, gdy szedł na casting do tej roli, nie wiedział o scenariuszu prawie nic. Do udziału w przesłuchaniu przekonała go opinia jednego z pracowników agencji aktorskiej, której jest członkiem. Jego zdaniem scenariusz napisany przez Gerwig i jej partnera Noah Baumbacha był jednym z najlepszych scenariuszy, jakie czytał w życiu.

Zanim do kin trafi "Barbie", Margot Robbie będzie można zobaczyć w pełnym gwiazd nowym filmie Wesa Andersona zatytułowanym "Asteroid City" . Jego premiera została zaplanowana na 16 czerwca tego roku. Aktorka ma też wystąpić w kolejnej odsłonie serii "Ocean's Eleven", jednak szczegóły tego projektu nie są znane.