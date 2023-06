"Idol"

"Idol" to historia popowej piosenkarki, która wdaje się w romans z tajemniczym właścicielem klubu w Los Angeles. W rzeczywistości jest on przywódcą tajnej sekty. W główną rolę produkcji wyreżyserowanej przez Sama Levinsona wcieli się 22-letnia Lily-Rose Deep , czyli córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. Charyzmatycznego przywódcę sekty zagra The Weeknd, jeden z najpopularniejszych obecnie muzyków na świecie.

Sami twórcy zapowiadają serial, jako "najbardziej niemoralną historię miłosną w Hollywood". Podobnie jak "Euforia" nowe dzieło Sama Levinsona zdecydowanie nie jest przeznaczone dla młodych widzów. W zwiastunie nie brakuje scen pełnych seksu oraz narkotyków.

Premiera: 5 czerwca (poniedziałek)

Wideo youtube

"Szóste dziecko"

Franck jest handlarzem złomu i mieszka z Meriem na przedmieściach Paryża. Para ma pięcioro dzieci, szóste w drodze i poważne problemy finansowe. Natomiast Julien i Anna są prawnikami i nie mogą mieć dzieci. Przypadek łączy ich losy - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Francuska produkcja z 2022 roku.

Premiera: 5 czerwca (poniedziałek)

Wideo youtube

"Trump. Bez precedensu"

Serial ukazujący ekskluzywne spojrzenie na życie i działania Donalda Trumpa oraz jego rodziny podczas jego kampanii reelekcyjnej w 2020 roku. Obraz zawiera materiały zza kulis, w tym ostatni wywiad udzielony przez Trumpa jako prezydenta.

Premiera: 8 czerwca (czwartek)

Wideo youtube

