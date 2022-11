Jason Momoa jest obecnie pochłonięty realizacją dziewięcioodcinkowego serialu "Chief of War", który trafi na platformę Apple TV+. "Ta epicka opowieść rozpoczyna się na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy cztery główne królestwa Hawajów były w stanie wojny. Oparta jest na prawdziwej historii Ka'iana, wodza, który wyrusza w podróż, by dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach najeżdżając jego dom. Mając świadomość, że królestwa ostatecznie rozpadną się pod wpływem obcych interesów, wraca i przyłącza się do krwawej kampanii mającej na celu zjednoczenie walczących wysp i uratowanie ich przed zniszczeniem" - brzmi oficjalny opis fabuły.



Reklama

Urodzony w Honolulu Momoa gra w serialu główną rolę oraz pełni obowiązki producenta. Jak podkreślił w rozmowie z mediami, celem projektu jest "opowiedzenie historii Hawajów z perspektywy tubylców".

"Chief of War": Jason Momoa na celowniku. Wszystko przez nowy serial

Sami tubylcy nie są jednak zadowoleni z tego, w jaki sposób Mamoa i jego ekipa realizują ten projekt. Zdjęcia do tej produkcji zakłóciły bowiem codzienne życie części mieszkańców. Aktor i jego ekipa mocno narazili się lokalnym rolnikom, którzy sprzedają swoje wyroby na targu Kaimu Farmer's Market. Z powodu realizacji zdjęć do serialu targ ten ma być zamknięty w dwie soboty - 3 i 10 grudnia. W okresie przedświątecznym dla sprzedawców oznacza to jedno - utratę źródła dochodu.

Swoje niezadowolenie postanowili oni wyrazić w licznych postach i komentarzach opublikowanych w mediach społecznościowych. "Wielkie dzięki, Jason, za odebranie nam dochodów w tym najbardziej pracowitym okresie w roku" - napisał na Facebooku jeden z nich. "Nie ma możliwości, by to nie miało wpływu na nasze portfele. Pozbawienie nas szansy na zarobek w szczycie sezonu zakupowego to kompletny brak szacunku i empatii" - grzmiał kolejny. "Zawsze wygląda to tak samo. Przyjeżdżają, by zarobić mnóstwo pieniędzy, mając gdzieś zwykłych ludzi, którzy próbując jakoś związać koniec z końcem. Przez was stracimy pieniądze na wyżywienie naszych rodzin, opłacenie rachunków i kupienie gwiazdkowych prezentów naszym dzieciom" - napisał nie kryjąc rozgoryczenia ktoś inny.

Jason Momoa, czyli gorące Hawaje 1 / 8 Jason Momoa zaczynał od kariery modela. W 1999 roku otrzymał tytuł Hawajskiego Modela Roku - fot. Sebastian Artz Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Część odbiorców zasugerowała, by zarządca targu skontaktował się z ekipą realizującą serial. "Czy ktoś z nimi rozmawiał? Przecież w czasie zdjęć muszą wyżywić mnóstwo ludzi. Może rolnicy mogliby dostarczać im swoje wyroby w czasie kręcenia serialu?" - dopytywał jeden z internautów.



Kierownik targu przyznał w rozmowie z serwisem "TMZ", że choć rozumie irytację rolników, nie jest w stanie zagwarantować im żadnej rekompensaty. "Nie kontaktowaliśmy się z nimi, ponieważ wynajmują to miejsce od zarządców nieruchomości, tak jak my wynajmujemy je na sobotni targ. A zarządca nieruchomości nie wyraził zgody na to, by sprzedaż mogła się odbywać 3 i 10 grudnia. To oczywiście najbardziej uderza w rolników, ale nic nie możemy na to poradzić" - powiedział. Sam Jason Momoa nie zabrał na razie głosu w tej sprawie.