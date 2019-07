Harry Styles ukochanym "Małej syrenki"?

Aktor i piosenkarz Harry Styles prowadzi negocjacje w sprawie udziału w aktorskiej adaptacji animacji Disney'a "Mała syrenka". Miałby wcielić się w księcia Eryka, ukochanego tytułowej bohaterki.

Harry Styles /Matt Winkelmeyer/MG19 /Getty Images

W ostatnich tygodniach powoli kompletuje się obsada "Małej syrenki" Roba Marshalla. W tytułową rolę Arielki wcieli się piosenkarka Halle Bailey. Jacob Tremblay zagra jej przyjaciela Florka, a Akwafina - gadatliwą mewę Blagiera. Do roli morskiej wiedźmy Urszuli przymierzana jest dwukrotnie nominowana do Oscara Melissa McCarthy.

Reklama

Styles miałby wcielić się w księcia Eryka, pięknego młodzieńca, w którym zakochuje się Arielka. Syrena ratuje go z katastrofy statku. Później zawiera pakt ze złą wiedźmą Urszulą, który ma jej umożliwić życie na powierzchni - za cenę jej głosu.



Wideo "Mała syrenka" [klip]

Zaangażowanie do roli piosenkarza potwierdza, że twórcy zamierzają przekształcić "Małą syrenkę" w pełnoprawny musical. Co ciekawe, w animacji z 1989 roku Eryk nie miał żadnej partii śpiewanej.



Styles był członkiem One Direction, a później rozpoczął karierę solową. Jako aktor debiutował w "Dunkierce" Christophera Nolana.



Zdjęcia do aktorskiej "Małej syrenki" rozpoczną się na początku 2020 roku.