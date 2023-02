"Harry Potter i Przeklęte Dziecko" to sztuka teatralna. Spektakl oparty jest na oryginalnej opowieści J.K. Rowling, Jacka Thorne'a i Johna Tiffany'ego. Działa jako kontynuacja bestsellerowej serii książek o Harrym Potterze. Spektakl debiutował w 2016 roku w Londynie, by w 2018 roku trafić na Broadway. Sztuka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W listopadzie zeszłego roku spekulowano, że powstanie film na podstawie powieści. Akcja miałaby się rozgrywać dwie dekady po wydarzeniach z książek i filmów, które znamy z "Harry'ego Pottera". Temat znów powrócił.

"Harry Potter i Przeklęte Dziecko": Powstanie film?

Fabuła skupia się na najmłodszym synu Harry'ego Pottera - Albusie Severusie. Nastolatek sprawia problemy wychowawcze i ma napiętą relację z ojcem. Plany na stworzenie filmu ponoć są dyskutowane już od kilku lat. Informator The Sun donosi, że produkcji nie zrealizowano z powodu skupienia się na serii " Fantastyczne zwierzęta ", która ostatecznie nie była tak wielkim sukcesem, jakiego oczekiwano.

"Pomysł został wstrzymany, bo było dużo pracy z serią 'Fantastyczne Zwierzęta'. Chwilowo postawiono tam granicę ze względu na niską wydajność, więc prace nad 'Przeklętym Dzieckiem' teraz ruszają pełną parą" - czytamy w The Sun.

Pytanie, które zadają sobie fani brzmi: czy stara obsada powróciłaby w nowym filmie?

"W tym momencie prace są na bardzo wczesnym etapie i trwają rozmowy o tym, jaki najlepiej obrać kierunek. Marzeniem jest, żeby do obsady wróciły główne gwiazdy, w tym Daniel Radcliffe, ale do tego jeszcze daleko. Każdy, kto pracuje przy świecie Harry'ego, chciałby powrotu Daniela, ale najpierw muszą naprawdę dobrze ułożyć plan działania: ile to dokładnie ma być filmów, jak rozpisać scenariusze i budżety. Producenci mają nadzieję, że uda się nakręcić dwa filmy" - kontynuuje informator The Sun, cytowany przez "kultura.gazeta.pl".