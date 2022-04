Harry Potter: Gratka dla fanów

Ekspozycja "The Making of Harry Potter" w podlondyńskim studiu filmowym Warner Bros. od lat przyciąga entuzjastów przygód młodego czarodzieja. Fani mają tam okazję podziwiać scenografię, kostiumy, rekwizyty doskonale znane z filmowej ekranizacji powieści J.K. Rowling. W tym roku udający się w podróż do świata Harry’ego Pottera będą przyjemnie zaskoczeni - stała ekspozycja wzbogaci się o nową atrakcję! Od 1 lipca przed zwiedzającymi otworzą się drzwi do... szklarni profesor Pomony Sprout.

Zdjęcie Kadr z filmu "Harry Potter i Komnata Tajemnic" / YouTube