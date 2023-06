W Hollywood od początku maja trwa strajk scenarzystów, którzy domagają się lepszego traktowania ich przez przemysł filmowy. Ich protest sparaliżował prace na planach wielu filmów i seriali, niektóre z nich już skasowano właśnie z powodu braku scenariuszy. Z tego powodu działania scenarzystów nie podobają się wielu osobom w Hollywood. Do tego grona nie należy jednak Harrison Ford . Aktor stwierdził, że gdyby to od niego zależało, scenarzyści nigdy nie musieliby walczyć o swoje prawa.

Harrison Ford: Bez scenariuszy będziemy cierpieć

"W naszym społeczeństwie musi być więcej sprawiedliwości. Zarówno ekonomicznej, jak i każdej innej. Tam, gdzie równowaga ta została zachwiana i gdzie jest wystarczająco dużo informacji potrzebnych do tego, by dokonywać właściwych wyborów, jest też miejsce na ugodę. Mam na myśli takie informacje, które pozwolą na dyskusję o sednie problemu. Bez scenariuszy będziemy cierpieć. Jest to więc sytuacja ekonomiczna. Nie mamy scenariusza, więc rozpoczynamy wojnę o film. Żeby powstał film, artyści wszystkich zawodów muszą ze sobą współpracować. Musimy się wspierać tak mocno jak tylko możemy. I jak powinniśmy" - powiedział Ford w rozmowie z portalem "Variety".

Harrison Ford: Legenda kina 1 / 13 "Nie chcę być gwiazdą filmową. Chcę grać w filmach, które są gwiazdami" - powiedział kiedyś Harrison Ford, który w 1997 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu magazynu "Empire" na... "100 największych gwiazd filmowych wszech czasów". Trzeba jednak przyznać, że wspomniane założenie w dużej mierze udało się aktorowi zrealizować - choć on sam ma na koncie ledwie jedną nominację do Oscara, to filmy, w których grał, zasługują na miano arcydzieł kina. Źródło: Getty Images

W tym samy wywiadzie aktor odniósł się też do postaci, w którą wcielił się w filmie "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" . I stwierdził, że to zwyczajny bohater. Jego zdaniem kino potrzebuje teraz właśnie takich postaci.



"Mamy na świecie wielu zwyczajnych bohaterów, ale oni nie pojawiają się często w filmach. Zawsze upierałem się, że nie chcę być postrzegany jako aktor grający bohatera. Gram archeologów, chirurgów, prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy trafili na sztorm i muszą podjąć decyzję, co zrobić. Niedawno skończyłem zdjęcia do filmu Marvela, potrafię więc rozpoznać bohatera. Ma pelerynę, potrafi latać. 'Artefakt przeznaczenia' nie jest filmem o takich bohaterach" - powiedział.