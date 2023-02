Harrison Ford skacze z płonącego samolotu! Nowy spot "Indiany Jonesa"

"Indiana Jones i tarcza przeznaczenia" będzie ostatnim filmem, w którym w roli głównej zobaczymy 80-letniego obecnie Harrisona Forda . Od dłuższego już czasu fani tej postaci otrzymywali zapewnienia, że w przyszłości nikt nie zastąpi tego aktora, żeby kontynuować słynną serię. Zdaniem producentów filmów Ford tak bardzo bowiem kojarzy się z postacią Indiany Jonesa, że wraz z jego przejściem na emeryturę, na emeryturę przejdzie też grany przez niego archeolog.

Reklama

Wideo Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - spot #1 [dubbing]

Odmłodzony cyfrowo Harrison Ford

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii filmowej w piątej odsłonie przygód archeologa Indiany Jonesa, "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" , zobaczymy Harrisona Forda dokładnie takiego jak wtedy, gdy w latach 80. wcielał się w tę postać po raz pierwszy. Sekwencje z cyfrowo odmłodzonym aktorem były ważne dla fabuły filmu, który rozpoczyna się retrospekcją.



O kulisach tworzenia efektów do filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" Ford opowiedział w rozmowie ze Stephenem Colbertem.

"Mieli taki program wyposażony w sztuczną inteligencję, który miał dostęp do każdego fragmentu nagrania z moim udziałem, jakie było w posiadaniu studia Lucasfilm. Nakręciłem dla nich całe mnóstwo filmów, mają więc całą bibliotekę nagrań łącznie z tymi, które nigdy nie zostały wykorzystane. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale wykorzystali moją prawdziwą twarz. Przykleili mi do twarzy takie małe kropki, ja coś mówiłem i już. To było fantastyczne!" - tłumaczy Ford.

W jednym z wcześniejszych wywiadów aktor użył nieco innego określenia pod adresem wykorzystanej technologii.



"To trochę upiorne, ale też po raz piemój wiek" - komentował Harrison Ford w rozmowie z magazynem "Empire".

Wideo "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" [trailer]

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": O czym opowie film?

Akcja filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" rozgrywać się będzie w 1969 roku, jednak jego scena otwierająca rozgrywać się będzie w 1944 roku. Indiana Jones po raz kolejny zmierzy się z nazistami. Sednem nowej części Indiany Jonesa ma być fakt, że za amerykańskim programem kosmicznym stali ludzie, którzy tuż po wojnie wyemigrowali z Niemiec do Stanów.

W pozostałych rolach w filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Mangolda ("Logan: Wolverine") występują Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas oraz John Rhys-Davies.