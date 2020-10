Harrison Ford jako szalony kapitan

Harrison Ford i Ed Helms zagrają główne role w komedii zatytułowanej "The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo" (Nieszczęsne przygody Burta Squire'a na pokładzie Horn High Yo). Scenariusz filmu został oparty na motywach prawdziwej historii.

Harrison Ford zagra nieobliczalnego kapitana statku /George Pimentel / Contributor /Getty Images

Ed Helms w "The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo" wcieli się w rolę Burta Squire'a, mężczyzny, który przeżywa kryzys wieku średniego. Wierzy, że pokona go, wybierając się na żeglarskie wakacje. Rejs po Oceanie Atlantyckim kończy się katastrofą, a Burt staje się rozbitkiem. W niedoli towarzyszy mu nieobliczalny kapitan, w którego wcieli się Harrison Ford.

Fabuła filmu przypomina tę znaną z innego filmu z Harrisonem Fordem - "Sześć dni, siedem nocy". Popularny aktor zagrał w nim gburowatego pilota, który trafia na bezludną wyspę razem z kobietą, w której rolę wcieliła się Anne Heche.

"Kochamy tę historię. Nie ma nikogo lepszego od Eda Helmsa, kto mógłby zagrać zwykłego faceta, na drodze którego pojawiają się wszystkie możliwe przeszkody rzucane mu przez los. Jestem pewny, że Harrison Ford stworzy kolejną zapadającą w pamięć, ikoniczną postać nieokrzesanego kapitana. Nie możemy doczekać się przygód tych przeciwnych sobie koleżków w naszej żeglarskiej komedii" - powiedział producent filmu Adam Fogelson.

78-letniego Harrisona Forda można było ostatnio zobaczyć w roli Hana Solo w filmach sagi "Gwiezdne wojny" oraz przygodowej ekranizacji powieści Jacka Londona "Zew krwi". Oprócz występu w "The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo" Ford ma też zagrać w serialu "The Staircase" opartym na motywach dostępnego na Netfliksie serialu dokumentalnego "The Staircase: An American Murder Mystery". Wciąż aktualny jest też projekt piątej części przygód Indiany Jonesa.