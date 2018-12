"Han Solo: Gwiezdne wojny - historie": Nie będzie Oscara za muzykę

Trwa pierwsza tura wyłaniania nominantów do Oscarów w kategoriach "najlepsza muzyka" i "najlepsza piosenka". Tymczasem do mediów trafiły przecieki o ścieżkach dźwiękowych, które zostały zdyskwalifikowane przez Akademię.

Kadr z filmu "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" /materiały prasowe

Wśród nich jest muzyka z filmu "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" Rona Howarda. Skomponowana przez Johna Powella na motywach utworów Johna Williamsa ścieżka spełniała wszystkie wytyczne Akademii. Ale producenci zgłosili ją po terminie, tym samym wykluczając ją z walki o nominację.

Reklama

Wśród zdyskwalifikowanych znalazł się także zmarły w lutym 2018 roku Johann Johannsson i jego kompozycje do filmu "Mandy" - krwawego thrillera stylizowanego na VHS-owe produkcje lat osiemdziesiątych. Był to ostatni film, do którego islandzki kompozytor napisał ścieżkę dźwiękową. Ponieważ "Mandy" debiutowała na serwisach VOD zanim osiągnęła odpowiedni czas wyświetlania w kinach, cały film nie będzie brany pod uwagę podczas przyznawania nominacji do Oscara.

Dyskwalifikacja nie ominęła także oscarowego faworyta "Green Book" Petera Farrelly'ego. W tym wypadku poszło o znaczącą obecność licencjonowanych utworów znajdujących się na ścieżce dźwiękowej filmu.



Ponad 300 członków branży muzycznej głosuje nad skróconą listą nominacji za muzykę i piosenkę do 11 grudnia 2018 roku. Listy zostaną opublikowane 17 grudnia. Właściwe nominacje zostaną ogłoszone 22 stycznia 2019 roku.



W przeciwieństwie do poprzednich lat Akademia nie podała do publicznej wiadomości listy wszystkich ścieżek dźwiękowych i piosenek, które startują w wyścigu oscarowym.