​Halle Berry w "Naszym człowieku z New Jersey"

Platforma streamingowa Netflix szykuje się do realizacji kolejnego filmu, którego gwiazdą będzie Mark Wahlberg. Po "Śledztwie Spensera" z ubiegłego roku, teraz na serwis trafi szpiegowski film wyprodukowany przez Stephena Levinsona zatytułowany "Our Man from New Jersey". Obok Wahlberga zobaczymy w nim Halle Berry.

Halle Berry ostatnio często oglądamy w produkcjach Netfliksa /Zach Pagano/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", szczegóły roli Halle Berry nie zostały jeszcze ujawnione. Podobnie jest również ze szczegółami fabuły filmu "Our Man from New Jersey" ("Nasz człowiek z New Jersey"). Bohater filmu opisywany jest jako "James Bond klasy robotniczej". Warto przypomnieć, że Halle Berry wystąpiła wcześniej w jednym z filmów z cyklu przygód agenta 007 - "Śmierć nadejdzie jutro".



Autorem scenariusza powstającego filmu jest David Guggenheim ("Safe House", "Kronika świąteczna", "Designated Survivor"). Powstał on na podstawie pomysłu producenta "Our Man from New Jersey". Stephen Levinson to producent kilku innych filmów, w których w roli głównej wystąpił Mark Wahlberg. To między innymi "Kontrabanda", "Dzień patriotów" czy "Good Joe Bell".

Nowy projekt platformy Netflix i Halle Berry to kolejny z filmów aktorki, jaki pokaże ten gigant streamingowy. Właśnie na Netfliksie swoją premierę będzie miał debiut reżyserski Berry, film "Bruised". Popularna aktorka wcieliła się w nim w rolę byłej zawodniczki MMA, która po przerwie pragnie powrócić na szczyt w tej dyscyplinie sportu. Berry w najbliższym czasie będzie można zobaczyć również w nowym filmie katastroficznym Ronalda Emmericha zatytułowanym "Moonfall".

Dla Marka Wahlberga film "Our Man from New Jersey" to także jeden z wielu przygotowywanych właśnie projektów. Aktora zobaczymy między innymi u boku Toma Hollanda w ekranizacji popularnej gry komputerowej "Uncharted". Wahlberg wystąpił też w czekającym na premierę nowym filmie Antoine'a Fuquy zatytułowanym "Infinite", gdzie zagrał u boku Chiwetela Ejiofora i Dylana O'Briena. Niedawno informowano, że Wahlberg wystąpi również w tajemniczej produkcji "Stu" reżyserowanej przez Rosalind Ross.